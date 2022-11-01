سياسة
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الرئيس الجزائري يدعو إلى تشكيل لجنة عربية لمنح فلسطين عضوية أممية كاملة
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى "تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم من أجل تقديم طلب للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة".
الرئيس الجزائري يدعو إلى تشكيل لجنة عربية لمنح فلسطين عضوية أممية كاملة
تبون يدعو إلى تشكيل لجنة عربية لمنح فلسطين عضوية أممية كاملة / صورة: AFP
1 نوفمبر 2022

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء إلى "تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم من أجل تقديم طلب للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة".

جاء ذلك في كلمة لتبون في افتتاحية القمة العربية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر.

وقال تبون: "استكمالاً لواجبنا تجاه القضية الفلسطينية أتطلع خلال هذه القمة إلى إنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية".

وأضاف: "الجزائر على أتم الاستعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة من أجل عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة".

وتابع: "يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن عن فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي حشد الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود".

وشدد على أنه يجب خلال القمة "تجديد التزامنا الجماعي مبادرة السلام العربية بكل عناصرها باعتبارها المرجعية المتوافق عليها عربياً والركيزة الأساسية لإعادة بعث مسار السلام في الشرق الأوسط".

كما أنها "السبيل الوحيد لقيام سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني تحقيق طموحه المشروع في إقامة دولة مستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح الرئيس الجزائري أنه "في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية وستكون في صميم أولوياتنا، لاسيما وهي تتعرض لمساعٍ للتصفية بسبب مواصلة قوات الاحتلال الانتهاكات الجسيمة وتوسيع المستوطنات وقتل الأبرياء".

وفي سياق متصل، قال تبون إنه "يتعين علينا جميعاً بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة".

إقليمياً، دعا الرئيس الجزائري "الأشقاء في ليبيا وسوريا واليمن إلى لحوار من أجل التوصل إلى حلول توافقية في بلادهم".

ومساء الثلاثاء، انطلقت أعمال القمة العربية تحت شعار "لم الشمل"، بحضور 16 قائداً عربياً وضيوف شرف أ جانب.

وتنعقد القمة بعد انقطاع 3 سنوات، بسبب جائحة كورونا، إذ كانت الأخيرة عُقدت عام 2019 في تونس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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