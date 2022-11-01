سياسة
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استطلاعات: معسكر نتنياهو يحصد الأغلبية بانتخابات الكنيست الإسرائيلي
تشير نتائج استطلاعات أجرتها القنوات العبرية إلى أن معسكر اليمين الذي يمثله نتنياهو حصل على أغلبية ضئيلة في انتخابات الكنيست، وهو ما يعني إتاحة المجال أمامه لتشكيل حكومة.
استطلاعات: معسكر نتنياهو يحصد الأغلبية بانتخابات الكنيست الإسرائيلي
هل ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة؟  / صورة: AFP
1 نوفمبر 2022

أظهرت نتائج استطلاع أولية غير رسمية للانتخابات العامة في إسرائيل، حصول معسكر اليمين بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على الأغلبية بفارق ضئيل عن المعسكر الذي يمثله يائير لابيد رئيس الوزراء الحالي.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تشير عينات التليفزيون إلى أن معسكر نتنياهو الذي يضم غالبية كتل اليمين حصل على 61-62 نائباً في الكنيست من مجمل 120.

وحصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو وفق النتائج غير الرسمية على 31 مقعداً، فيما حصل حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه يائير لبيد على 22-24 مقعداً.

وتظهر نتائج الاستطلاعات أيضاً أن حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير حصل على 14-15 مقعداً.

كما تشير الاستطلاعات إلى حصول حزب "معسكر الدولة" بزعامة وزير الدفاع الحالي بيني غانتس على 12-13 مقعداً، فيما حصل حزب "شاس" لليهود المتدينين على 10 مقاعد، وكذلك حزب "يهودية التوراة" على 7 مقاعد.

فيما يتعلق بالأحزاب العربية المشاركة في الانتخابات، تشير الاستطلاعات إلى حصول القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس على 4-5 مقاعد، فيما حصل حزب "الجبهة-العربية للتغير" بزعامة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 4 مقاعد، ويبقى حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بزعامة سامي أبو شحادة على حافة نسبة الحسم، إذ تشير النتائج إلى أن الحزب لم يتخط النسبة المطلوبة "لكنه قريب من ذلك"، وقد تكشف النتائج الرسمية عن فوزه بأربعة مقاعد.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو بدأ فور إعلان هذه النتائج غير الرسمية إجراء اتصالات مع زعماء أحزاب اليمين، للتشاور حول شكل الحكومة المستقبلية.

وهذه خامس انتخابات في إسرائيل خلال أقل من 4 سنوات، في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.

ولا تستبعد الأوساط السياسية الإسرائيلية إجراء انتخابات سادسة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

ويبلغ عدد الناخبين 6 ملايين و788 ألفاً و804، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع 11 ألفاً و707 صناديق.

وتخوض 40 قائمة الانتخابات، لكن استطلاعات الرأي العام ترجح فوز 11 منها فقط وأن يتصدر حزب "الليكود" (يمين) النتائج.

لكن على زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (2009-2021)، حال فوزه، جمع تحالف من 61 عضواً بالكنيست (من أصل 120) لتشكيل الحكومة.

ويقود نتنياهو الطامح إلى العودة للسلطة، معسكراً من أحزاب يمينية ودينية، فيما يقود منافساه رئيس الوزراء يائير لابيد (رئيس حزب "هناك مستقبل") ووزير الدفاع بيني غانتس (رئيس تحالف "المعسكر الرسمي") المعسكر المضاد.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 18 ألف عنصر لتأمين الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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