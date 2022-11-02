سياسة
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تركيا: تعاوننا مع الجزائر يساهم في تعزيز السلام الإقليمي
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن التعاون بين بلاده والجزائر سيُقدّم إسهامات مهمة للسلام في المنطقة، مشيراً إلى العلاقات المتجذرة بين البلدين والقواسم التاريخية والثقافية المشتركة.
تركيا: تعاوننا مع الجزائر يساهم في تعزيز السلام الإقليمي
لفت أقار إلى استمرار التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية والتدريب العسكري / صورة: AA
2 نوفمبر 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن التعاون بين بلاده والجزائر سيُقدّم إسهامات مهمة للسلام في المنطقة وليس فقط للبلدين وقواتهما المسلحة.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال في أنقرة بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.

وفي كلمة خلال الحفل الذي بدأ بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين، وصف أقار الجزائر بالدولة "الشقيقة" و"شريكتنا الاستراتيجية"، وأعرب عن تهانيه بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة التحرير التي أفضت إلى استقلال الجزائر.

وأشار أقار إلى العلاقات المتجذرة بين تركيا والجزائر والقواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

ولفت إلى استمرار التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية والتدريب العسكري.

وأضاف: "التعاون بين تركيا والجزائر سيُقدّم إسهامات مهمة ليس لبلدينا وقواتنا المسلحة فحسب، بل للسلام في المنطقة أيضاً".

كما ألقى السفير الجزائري لدى أنقرة سفيان ميموني كلمة خلال الفعالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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