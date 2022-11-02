يُعتبر التسجيل المتأخر للاعب في حالة الإصابة، أو تصفير عداد الإنذارات وكسر التعادل في النقاط بين المنتخبات، من المواقف الجادة التي يشهدها المونديال والتي توضع لأجلها قواعد وبروتوكولات. فيما يلي نعرض أبرزها.

استبدال لاعب مصاب

إن التوقيت غير المعتاد لهذه النسخة من كأس العالم التي تُقام في منتصف الموسم الكروي الأوروبي بسبب الحرارة المرتفعة جداً في قطر خلال فصل الصيف، وبعد عامين من الفوضى والإجهاد البدني والنفسي اللذين تسبب بهما تفشّي فيروس كورونا، هناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح: ماذا يحدث إذا أصيب أو مرض لاعب مختار ضمن تشكيلة النهائيات قُبيل انطلاق البطولة؟

وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يبقى بالإمكان استبدال لاعب في القائمة النهائية "قبل 24 ساعة كحدٍ أقصى من موعد المباراة الأولى لفريقه".

ومع ذلك، يجب على اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي التأكد "أن الإصابة أو المرض جديّان بما يكفي لمنع اللاعب" من المشاركة في البطولة.

التبديلات وبروتوكول الارتجاج المخي

بعد اعتماد قواعد التبديلات خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أبقي على قاعدة رفع عدد التبديلات من ثلاثة لاعبين في المباراة إلى خمسة لكل منتخب في المسابقات كافة، وصولاً الى التصديق عليها نهائياً في يونيو/حزيران من مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)، الوصي على قوانين اللعبة.

من ناحية أخرى، قرر "إيفاب" أن يمدد حتى أغسطس/آب 2023، الاختبارات بشأن استخدام تبديل سادس في المباراة في حالة حدوث ارتجاج مخي، تاركاً للفيفا الحفاظ على بروتوكوله التقليدي في مواجهة الصدمات في الجمجمة.

في قطر وكما في نسخة روسيا 2018، بإمكان الحكم إيقاف المباراة "لمدة تصل إلى ثلاث دقائق" في حالة الاشتباه في وجود ارتجاج مخي، ولن يُسمح للّاعب المعني بمواصلة المباراة إلا "بإذن طبيب المنتخب" وبعد التقييم.

في حال التساوي بالنقاط

مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات فقط: إذا حصل منتخبان على نفس عدد النقاط، كيف نعرف من سيتأهل بينهما إلى الدور ثمن النهائي؟

وحسب الترتيب، يجب أن ننظر إلى: فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل منتخب، ثم بعدها لأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف.

في حال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي: النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية. فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، وصولاً إلى اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي تُحدد على أساس البطاقات الملونة في حال استمر التعادل.

وتُحتسب نقاط اللعب النظيف كالتالي: (بطاقة صفراء 1-، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذاران) 3-، بطاقة حمراء مباشرة 4-، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5-).

أما في حال لم ينفع كل ذلك في كسر التعادل، فيُعتمد سحب القرعة.

تصفير عداد الإنذارات

إذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيوقف تلقائياً في المباراة التالية للمنتخب.

لكن لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في نصف النهائي، يُصفّر عدّاد الإنذارات بعد ربع النهائي.