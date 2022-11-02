سياسة
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أردوغان يعلن إعادة فتح ممر شحن الحبوب.. وروسيا: حصلنا على ضمانات من كييف
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا ستستأنف اليوم المشاركة في اتفاق الحبوب، وإن ممر الشحن من الموانئ الأوكرانية سيعود إلى العمل مثلما كان في السابق.
أردوغان يعلن إعادة فتح ممر شحن الحبوب.. وروسيا: حصلنا على ضمانات من كييف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
2 نوفمبر 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مثلما كان في السابق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيُجري اليوم اتصالاً مماثلاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن ممر الحبوب.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزارة الدفاع أن روسيا ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت الوزارة إنه "تسنّى الحصول على ضمانات مكتوبة من كييف فيما يتعلّق باتفاقية الحبوب بفضل مشاركة الأمم المتحدة ودعم تركيا".

وكانت الوزارة قد أعلنت الاثنين، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظراً لاستخدامه من أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تُهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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