سياسة
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"نحتاج إلى مزيد من الناس".. كندا تخطط لاستقبال مليون ونصف مهاجر
بينما يقترب عدد كبير من سكانها من سن التقاعد، تخطط كندا لاستقبال مليون و450 ألف مهاجر، بحلول عام 2025، لمعالجة نقص العمالة.
"نحتاج إلى مزيد من الناس".. كندا تخطط لاستقبال مليون ونصف مهاجر
كندا تخطط لاستقبال مليون ونصف مهاجر / صورة: AFP
2 نوفمبر 2022

أعلن وزير الهجرة الكندي شون فريزر الثلاثاء أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معرباً عن أمله في استقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.

وقال فريزر خلال مؤتمر صحفي "كندا بحاجة إلى مزيد من الناس".

وتتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، إذ وفقاً لإحصاءات سكانية صدرت مؤخراً يتراوح سن شخص من أصل سبعة في كندا بين 55 و64 عاماً.

كما تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، إذ سُجّل مليون و450 ألف وظيفة شاغرة في شهر مارس/آذار.

وأضاف فريزر: "يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة".

والعام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد. وأشار فريزر إلى أن الحكومة تأمل أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر.

كما عدلت الحكومة الكندية أهدافها للعام المقبل برفع الزيادة المتوقعة من الوافدين إلى 465 ألف مهاجر، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025.

واستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد بالإجمال بين عامي 2016 و2021.

وقال فريزر إنه بحلول عام 2025 سيكون الهدف تحقيق نسبة أكثر من 60% من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية.

وتسعى كندا أيضاً للمّ شمل مزيد من العائلات بشكل أسرع، ولكنها تستقبل عدداً أقل من اللاجئين.

ووفقاً لإحصاء سكاني عام 2021 نما عدد سكان كندا إلى 39 مليون نسمة، وشخص واحد من كل أربعة مولودين في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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