أكدت القمة العربية مساء الأربعاء تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة لعب الدول العربية دوراً جماعياً قيادياً للإسهام في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك في "إعلان الجزائر" الصادر عن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية الذي اجتمع على مستوى القمة في الجزائر الثلاثاء والأربعاء 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

أبرز بنود "إعلان الجزائر"

أكد الإعلان على "مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، كما أكد "على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها، والتزام السلام العادل والشامل".

وشدد على "ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية إلى حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها"، إضافة إلى "التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

ومن بنود الإعلان "العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأعرب القادة، وفق الإعلان "الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية"، إضافة إلى "التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ودعم المساعي لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة والتشديد على ضرورة تجديد الهدنة".

فيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد البيان على "قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

كما رحب الزعماء، "بتنشيط الحياة الدستورية في العراق، بما في ذلك تشكيل الحكومة".

وجدد الزعماء العرب "التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه ودعم خطواته لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية".