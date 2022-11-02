سياسة
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"العدالة والتنمية" التركي: بلدنا عنوان الحل عند انسداد الدبلوماسية العالمية
علق حزب العدالة والتنمية التركي على استئناف روسيا مشاركتها باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية، قائلا إن إرادة وجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهرت مرة أخرى أن "تركيا فقط عنوان الحل عند انسداد الدبلوماسية العالمية".
"العدالة والتنمية" التركي: بلدنا عنوان الحل عند انسداد الدبلوماسية العالمية
متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك / صورة: AA
2 نوفمبر 2022

أكد حزب العدالة والتنمية التركي أن إرادة وجهود الرئيس رجب طيب أردوغان أظهرت مرة أخرى أن "تركيا فقط عنوان الحل عند انسداد الدبلوماسية العالمية"، تعليقا على استئناف روسيا مشاركتها باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحزب، المتحدث باسمه عمر جليك عبر حسابه في تويتر، الأربعاء.

وأوضح أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى إرادة تنتج حلولًا سياسية ودبلوماسية مرة أخرى في المكان الذي تعجز فيه الدبلوماسية العالمية ويصل البحث عن حل إلى طريق مسدود".

وأشار أن العالم بدء التحدث مجدداً عن مواجهته أزمة غذائية عقب تعليق روسيا لاتفاقية الحبوب.

ولفت أن الرئيس أردوغان تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما وصل البحث عن حل إلى طريق مسدود ووصل إلى حل مجدداً.

وقال:" أظهرت إرادة رئيسنا وجهوده مرة أخرى أن تركيا فقط هي عنوان الحل في النقطة التي تنسد فيها الدبلوماسية العالمية".

وأضاف:" استمرار شحن الحبوب اعتباراً من الساعة 12 اليوم كما كان مخططاً له سابقاً بعد المحادثة بين رئيسنا وبوتين، يعتبر إنجازاً مهما من حيث الحفاظ على المكاسب الدبلوماسية التي تعد الحل لأزمة الجوع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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