سياسة
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الخطوط الجوية التركية تربح 1.5 مليار دولار خلال 3 أشهر
أكملت الخطوط الجوية التركية الربع الثالث من هذا العام بصافي أرباح قدرها 1.5 مليار دولار من خلال الاستجابة السريعة للطلب القوي بفضل خفة الحركة التشغيلية والقوى العاملة المؤهلة للغاية وشبكة الطيران الواسعة.
الخطوط الجوية التركية تربح 1.5 مليار دولار خلال 3 أشهر
الخطوط الجوية التركية / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2022

بلغ الربح الصافي لشركة الخطوط الجوية التركية في الربع الثالث من العام الحالي 1.5 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن الشركة، الأربعاء: "أكملت الخطوط الجوية التركية الربع الثالث من هذا العام بصافي أرباح قدرها 1.5 مليار دولار من خلال الاستجابة السريعة للطلب القوي بفضل خفة الحركة التشغيلية والقوى العاملة المؤهلة للغاية وشبكة الطيران الواسعة".

وأشار إلى أن 14% من إيرادات الشركة خلال الربع الثالث البالغة 6.1 مليارات دولار جاءت عن طريق الشحن.

ولفت إلى أن الخطوط الجوية التركية تمتلك سرباً من بين الأحدث في العالم ويتألف من 290 طائرة 21 منها للشحن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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