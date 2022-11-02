سياسة
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اللجنة التركية-العمانية المشتركة تعقد اجتماعها الحادي عشر في أنقرة الخميس
التقى وزير التجارة التركي محمد موش نظيره العماني قيس بن محمد اليوسف وصرّح الأخير بارتفاع الصادرات التركية إلى عمان إلى 480 مليون دولار، بزيادة بلغت 25% عن عام 2020.
اللجنة التركية-العمانية المشتركة تعقد اجتماعها الحادي عشر في أنقرة الخميس
وزير التجارة التركي محمد موش مع نظيره العماني قيس بن محمد اليوسف. / Others
2 نوفمبر 2022

تعقد اللجنة العُمانية-التركية المشتركة غداً الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة، اجتماعها الحادي عشر الذي يهدف إلى بحث العلاقات بين تركيا وسلطنة عمان، وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى وزير التجارة التركي محمد موش نظيره العماني قيس بن محمد اليوسف الأربعاء، وناقش الطرفان توطيد العلاقات التجارية بين تركيا وسلطنة عمان وزيادة التبادل التجاري، وبحثا تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، كما ناقشا في اللقاء الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة.

ويشمل برنامج الزيارة تنظيم لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات المستهدفة لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، إذ تشارك في الزيارة شركات عُمانية تمثل قطاعات البناء والتصنيع والبيع بالتجزئة والطاقة والأدوية والسياحة.

وصرّح الوزير العماني بارتفاع الصادرات العمانية غير النفطية إلى تركيا في عام 2021، بما في ذلك الألومنيوم والبولي بروبيلين والأسماك إلى 322 مليون دولار بزيادة بلغت 230٪ عن عام 2020.

في حين بلغت الواردات من تركيا إلى عمان 480 مليون دولار، بزيادة بلغت 25% عن عام 2020.

وزار الوفد حاضنات الأعمال والتكنولوجيا والمنطقة الصناعية بالعاصمة التركية، حيث اطلع على التجربة التركية في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

ويسعى الوفد العماني لترويج بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات التركيّة من خلال إيجاد شراكات واستثمارات متنوعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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