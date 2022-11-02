أشارت الولايات المتحدة التي تتّهم إيران بتقديم دعم عسكري للهجوم الروسي لأوكرانيا الأربعاء إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية تحت غطاء شحنات مرسلة إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأربعاء إن بيونغ يانغ "تقدّم في الخفاء مساعدة عسكرية لروسيا في مواجهة أوكرانيا"، في حين أطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخاً على الأقل، في تطوّر أجّج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار كيربي إلى "كمية كبيرة" من القذائف تزوّد بها كوريا الشمالية روسيا "محاوِلةً الإيحاء بأنها مرسلة إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا".

وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحافي أن واشنطن تسعى حالياً إلى معرفة إذا تسلّمت موسكو هذه المساعدات العسكرية الكورية الشمالية.

وتابع: "لا نعتقد أن المعدات التي تلقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو سيتلقاها ستغيّر المعادلة في ساحة المعركة بشكل ملموس".

وبالإضافة إلى كوريا الشمالية، تتّهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بمسيّرات، والأربعاء أعربت واشنطن عن "قلق متزايد" إزاء احتمال تزويد إيران الجيش الروسي بصواريخ أرض-أرض، علماً بأن طهران تنفي تقديم أي مساعدات عسكرية لروسيا.

احتمالية فرض عقوبات

وقال كيربي: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة لكي نرى أي عقوبات إضافية يمكن فرضها على هذين البلدين.

ولم يشأ توضيح إذا كانت الولايات المتحدة تسعى فعلياً لاعتراض الشحنات الإيرانية والكورية الشمالية، كما أنه لم يكشف أي تفاصيل حول المسارات التي تسلكها.

واكتفى كيربي بالإشارة إلى أن بلداناً في الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن تُستخدم نقاط وصل لشحنات القذائف الكورية الشمالية المتّجهة إلى روسيا.

وقال كيربي إن هذه المساعدات الكورية الشمالية تعكس خيارات بيونغ يانغ كما تسلّط الضوء على "الشح والاحتياجات" لدى روسيا.

وأكّد أن "تدابير الحظر والعقوبات تؤثر على قاعدة الصناعة الدفاعية لبوتين وتجبره على البحث عن مصادر خارجية للذخائر والمعدات على غرار المسيّرات الإيرانية".

وبشأن الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ، أكد كيربي أن الولايات المتحدة "تدين" هذا العمل، ووصف إطلاق صاروخ سقط قرب المياه الدولية الكورية الجنوبية بـ"الخطير".

دور الصين

في هذا السياق، انتقد كيربي موقف الصين إزاء التصعيد الذي بدأه نظام كيم جونغ أون.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "لنا مراراً إننا نأمل بأن تستخدم بكين نفوذها لدى بيونغ يانغ بشكل إيجابي في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. لكننا لم نلاحظ أن بكين مارست هذا النوع من النفوذ".

ويتوجّه في الأيام المقبلة قادة القوى الكبرى العالمية وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى آسيا للمشاركة في قمة لمجموعة العشرين ستستضيفها إندونيسيا.