سياسة
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الامم المتحدة تصف تصريحات وزيرة بريطانية عن المهاجرين بـ"المروعة"
وصف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك التصريحات الأخيرة لوزيرة بريطانية قالت فيها إن بلادها تتعرض لـ"غزو" من طالبي اللجوء، بأنها "مروعة".
الامم المتحدة تصف تصريحات وزيرة بريطانية عن المهاجرين بـ"المروعة"
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2022

اعتبر مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الأربعاء التصريحات الأخيرة لوزيرة بريطانية قالت فيها إن بلادها تتعرض لـ"غزو" من طالبي اللجوء "مروعة".

وأثارت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الغضب في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما وصفت الرقم القياسي لطالبي اللجوء في البلاد بأنه "غزو".

ورداً على سؤال عن تعليق الوزيرة المثيرة للجدل، أعلن فولكر تورك الذي أصبح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين، أن مثل هذه العبارات غير مناسبة محذراً من تجريد ملف المهاجرين من إنسانيته.

وقال تورك للصحافيين خلال أول مؤتمر صحافي له في منصبه الجديد "غزو: كلمة مروعة".

وأضاف: "أنا سعيد لوجود رد فعل قوي في بريطانيا على استخدام هذه الكلمة".

وأوضح: "هذه هي المشكلة التي نراها في كثير من الأحيان". وأشار إلى أنه عندما كان المسؤول الثاني في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال أزمة الهجرة 2015-2016 في أوروبا، كان هذا على وجه التحديد "نوع الكلمات والخطاب اللاإنساني الذي سمعته على لسان شخصيات سياسية أوروبية خلال هذه الفترة".

وأعرب عن قلقه من تزايد هذا النوع من الخطاب. وقال "علينا حقاً أن نعمل بجد كي لا يسمم ذلك القضايا المتعلقة بالإنسان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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