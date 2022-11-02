أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته لحل المشكلة في شحن الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولا خلاله التطورات الأخيرة للحرب الروسية-الأوكرانية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء.

وأكّد أردوغان لزيلينسكي أن تمكن أوكرانيا وروسيا من بيع منتجاتهما من الحبوب مهمة للعالم بأسره، مشدداً على أهمية استمرار اتفاقية شحن الحبوب.

وشدّد أردوغان على ضرورة زيادة الجهود الدبلوماسية "من أجل إنهاء الحرب بحل عادل على أساس فهم سيؤدي إلى الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

من جانبه، شكر زيلينسكي الرئيس التركي على مشاركته "الفاعلة" في المحافظة على اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية.

وقال زيلينسكي الأربعاء في تغريدة على تويتر: "شكرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشاركته الفاعلة في المحافظة على اتفاق الحبوب، وعلى دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة موسكو للمشاركة في اتفاق الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاق.​​​​​​​

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.