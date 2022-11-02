سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يعرب عن سعادته لحل مشكلة شحن الحبوب الأوكرانية وزيلينسكي يشكره
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته لحل المشكلة في شحن الحبوب الأوكرانية، مشدّداً على ضرورة زيادة الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب بحل عادل.
أردوغان يعرب عن سعادته لحل مشكلة شحن الحبوب الأوكرانية وزيلينسكي يشكره
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. / صورة: AA
2 نوفمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته لحل المشكلة في شحن الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولا خلاله التطورات الأخيرة للحرب الروسية-الأوكرانية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء.

وأكّد أردوغان لزيلينسكي أن تمكن أوكرانيا وروسيا من بيع منتجاتهما من الحبوب مهمة للعالم بأسره، مشدداً على أهمية استمرار اتفاقية شحن الحبوب.

وشدّد أردوغان على ضرورة زيادة الجهود الدبلوماسية "من أجل إنهاء الحرب بحل عادل على أساس فهم سيؤدي إلى الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

من جانبه، شكر زيلينسكي الرئيس التركي على مشاركته "الفاعلة" في المحافظة على اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية.

وقال زيلينسكي الأربعاء في تغريدة على تويتر: "شكرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشاركته الفاعلة في المحافظة على اتفاق الحبوب، وعلى دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة موسكو للمشاركة في اتفاق الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاق.​​​​​​​

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us