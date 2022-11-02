سياسة
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أردوغان يستعرض إنجازات صناعات بلاده الدفاعية ويدعو اليونان للعودة إلى رشدها
تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني الخميس، إلى عدة مواضيع عن الصناعات الدفاعية التركية وقطاع الطاقة قائلاً: "سنجعل مدى صاروخ تايفون، أبعد من 561 كيلومتراً، وسنبشر بعديد من الصواريخ مثل "جنك" و"غزغين".
أردوغان يستعرض إنجازات صناعات بلاده الدفاعية ويدعو اليونان للعودة إلى رشدها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء متلفز الخميس. / صورة: AA
2 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستطور صاروخ "تايفون" المحلّي، الذي أزعج اليونان، وستجعل مداه أبعد من 561 كيلومتراً.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني الخميس، إذ أردف الرئيس التركي: "سنجعل مدى صاروخ تايفون، الذي أزعج اليونان، أبعد من 561 كيلومتراً، وسنبشر بعديد من الصواريخ مثل "جنك" و"غزغين".

وأكّد أردوغان إن اختبار تركيا للصاروخ "يُظهر تقدم الصناعات الدفاعية التركية".

وفي الشهر الماضي، أطلقت أنقرة أول صاروخ بالستي قصير المدى من طراز تايفون (Tayfun)، ونجح الصاروخ في إصابة الهدف على بعد 561 كيلومتراً في 458 ثانية. لتكون بمثابة المرة الأولى التي تتجاوز فيها تركيا عتبة الـ300 كيلومتر، والأمر الذي سبب ذعراً في اليونان وفقاً لماتناقلته الصحافة اليونانية.

وحول تصريحات اليونان المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، زاد أردوغان: "يجب أن تعود اليونان إلى رشدها وأن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات".

علاوة على ذلك، صرّح أيضاً أن طائرات "حُرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيرة "تي بي 3 سيها" ستهبط وتقلع من حاملة الطائرات "الأناضول" في 2023.

وفي قطاع الطاقة، كشف الرئيس التركي عن إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً في البحر الأسود.

وقال: "مع 110 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي، يصل إجمالي الاحتياطات المكتشفة في البحر الأسود إلى 650 مليار متر مكعب".

وأفاد بأن شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، ستكمل خط الأنابيب البري لربط الغاز بالمنظومة الوطنية هذا الشهر.

وفي سياق متصل، قال أردوغان إن "أنقرة وموسكو تعملان على بناء محطة ثالثة للطاقة النووية".

وعلى صعيد آخر، ذكر أردوغان اهتمام الحكومة الليبية "بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في البحر المتوسط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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