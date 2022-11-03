أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع قناة تركية محلية الأربعاء، إنهم سيشحنون الحبوب الأوكرانية إلى أي بلد من البلدان الأقل نمواً.

وفي رده على سؤال حول اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أشار أردوغان إلى أن الوضع في جيبوتي والصومال والسودان ليس جيداً على الإطلاق.

وقال: "سوف نشحن إلى أي من البلدان الأقل نمواً".

والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

غوتيريش يشكر تركيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شكره لتركيا على جهودها في استئناف عمل ممر الحبوب.

وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، قد قال إن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أطلع الأمين العام على معلومات حول مبادرات تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لإعادة تفعيل اتفاقية الحبوب.

وقال الأمين العام إنه يشعر بسعادة بالغة حيال النتيجة التي جرى التوصل إليها.

من جهة أخرى بحث وزير الخارجية التركي الأربعاء، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، التطورات الأخيرة في أوكرانيا، لاسيما اتفاقية الحبوب.

كذلك أشار بيان صادر عن الخارجية إلى أن جاوش أوغلو بحث تطورات ممر الحبوب في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أيضاً.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عودة موسكو إلى المشاركة في اتفاقية الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.