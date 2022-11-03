سياسة
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وسط ترحيب فلسطيني.. الحكومة البريطانية: لا نخطط لنقل سفارتنا إلى القدس
قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مساء الأربعاء، إن الحكومة البريطانية الحالية لا تخطط لنقل سفارة بريطانيا لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.
وسط ترحيب فلسطيني.. الحكومة البريطانية: لا نخطط لنقل سفارتنا إلى القدس
بريطانيا: لا نخطط لنقل سفارتنا إلى القدس.. وفلسطين ترحّب / صورة: Reuters
3 نوفمبر 2022

أكدت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، أنه ليس هناك خطة لدى الحكومة لنقل السفارة إلى القدس المحتلة.

ونقل صحافيون عن المتحدثة قولها: “لا توجد خطط لنقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس قد أعلنت أنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، إذ أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بذلك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما وصفت تراس نفسها بأنها “صهيونية كبيرة”، وقالت خلال حفل لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين” إنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها "ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".

ورحبت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة بتصريح متحدثة الحكومة البريطانية، الأربعاء، بشأن موقع السفارة.

وشكر السفير حسام زملط في بيان الحكومة وأحزاب المعارضة والزعماء الدينيين وكل من ساعد “في الحفاظ على التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي في هذا الشأن”، مشيراً إلى أن السؤال حول موقع سفارة المملكة المتحدة ما كان يجب أن يُطرح في المقام الأول.

وقال "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لخلق بيئة مواتية للسلام في الشرق الأوسط وتعديل التاريخ الذي تسبب فيه وعد بلفور قبل 105 سنوات".

ودعا زملط الحكومة البريطانية إلى “لعب دور نشط، والاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على دعم المملكة المتحدة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحظر جميع سلع ومنتجات المستوطنات غير القانونية، وفرض عقوبات على الشركات العاملة فيها وتستفيد منها”.

وأكد أن “التطبيق الكامل والمتساوي للقانون الدولي هو السبيل إلى الأمام نحو سلام دائم وعادل”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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