ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء حوالي 3700 وظيفة في تويتر، أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.

ووفقاً للتقرير سيبلغ المالك الجديد لموقع تويتر الموظفين المتضررين يوم الجمعة.

ذكرت بلومبرغ أيضاً أن ماسك يعتزم تغيير سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي، وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب، فيما سيكون هناك إمكانية لإجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز قال إنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ووفق وكالة رويترز يخطط ماسك لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.