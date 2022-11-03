سياسة
2 دقيقة قراءة
بلومبرغ: ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في تويتر لخفض التكاليف
يعتزم مالك شركة تويتر إيلون ماسك إلغاء ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف، لكنه نفى تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز، قال إنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.
بلومبرغ: ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في تويتر لخفض التكاليف
وفقاً لتقرير الوكالة سيبلغ المالك الجديد لموقع تويتر الموظفين المتضررين يوم الجمعة / صورة: Reuters
3 نوفمبر 2022

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء حوالي 3700 وظيفة في تويتر، أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.

ووفقاً للتقرير سيبلغ المالك الجديد لموقع تويتر الموظفين المتضررين يوم الجمعة.

ذكرت بلومبرغ أيضاً أن ماسك يعتزم تغيير سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي، وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب، فيما سيكون هناك إمكانية لإجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز قال إنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ووفق وكالة رويترز يخطط ماسك لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us