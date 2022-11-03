أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين، رفعاً فورياً لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في حين ثبتتها الكويت.

ورفع الفدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لترتفع من 3.75 إلى 4.00% في زيادة هي السادسة خلال العام الحالي.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقاً مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.50% من 3.75%.

كذلك رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 4% من 3.25%.

فيما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس من 3.15%، إلى 3.90%.

وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 4.75% من 4%.

ورفعت البحرين أيضاً، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى 5.50%.

إضافة إلى ذلك قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح سعر الإقراض 5%، ورفع سعر إعادة الشراء "الريبو" إلى 4.75%، وسعر الإيداع إلى 4.5%.

في المقابل، قررت الكويت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأوضح البنك المركزي أنه يتابع بشكل مستمر المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقال المركزي الكويتي في بيان، إن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوفرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وذكر أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل/نيسان 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل إلى نحو 3.19% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022.

وحتى الآن لم يكشف البنك المركزي العماني عن قراره بشأن قرار أسعار الفائدة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.