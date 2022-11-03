سياسة
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استمرار فعاليات "موصياد إكسبو 19".. وثناء عربي على جودة المنتجات التركية
تنظم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" فعاليات معرض "موصياد إكسبو 19"، في مركز معارض "توياب" في مدينة إسطنبول، بمشاركة وفود ورجال أعمال من 124 دولة.
استمرار فعاليات "موصياد إكسبو 19".. وثناء عربي على جودة المنتجات التركية
موصياد إكسبو 19 يشارك فيه وفود ورجال أعمال من 124 دولة /صورة: AA
3 نوفمبر 2022

تحتضن مدينة إسطنبول فعاليات معرض "موصياد إكسبو 19" لعام 2022، الذي فتح أبوابه للزائرين الأربعاء، بمشاركة وفود ورجال أعمال من 124 دولة.

وتنظم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" فعاليات المعرض، على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع، في مركز معارض "توياب" بالشطر الأوروبي لإسطنبول.

وتستمر فعاليات المعرض 4 أيام، وتقام تحت شعار "الأمن الغذائي والحفاظ على الأجيال"، ويتوقع أن يخرج بحجم أعمال تجارية يصل إلى 5 مليارات دولار، حسب مسؤولي موصياد.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض، قال رئيس الجمعية محمود أصملي: "موصياد تعمل بشكل كبير في 165 فرعاً لها داخل تركيا وخارجها، بشبكة علاقات واسعة".

وأضاف: "تركيا تهدف حسب خطة الرئيس رجب طيب أردوغان، للوصول إلى حجم تصدير يبلغ 300 مليار دولار العام المقبل، وبالتالي فإن موصياد تسعى إلى أن تكون حلقة مهمة في هذا الصدد".

كما كشف أصملي أنه "سيجري افتتاح قرية تضم 600 منزل لإيواء قرابة 4 آلاف من النازحين السوريين وضحايا الحروب في إدلب بالداخل السوري، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث أنشئت منازل من قبل الموصياد".

من جانبه، قال نائب مدير عام موصياد، غوكهان يتكين: "اليوم يجري تنظيم المعرض للمرة 19، بمشاركة 124 دولة وتوفر فرص من أجل التعاون بين الوفود المشاركة والزائرة".

وحضر حفل الافتتاح من تركيا وزيرا الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والتجارة محمد موش، إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال وصناع أتراك.

كذلك يستضيف المعرض منتدى الأعمال الدولي، الخميس، لمناقشة "العناصر التي تهدد الأمن الغذائي" و"موثوقية الأغذية وتأثيراتها على البشر".

وحسب موصياد، ستعقد جلسات نقاشية حول "أهمية الغذاء الحلال والنظيف في الحفاظ على الأجيال".

ووفق المنظّمين، ستعرض مختلف منتجات الصناعات الدفاعية المحلية وفي مقدمتها الطائرة المسيرة "بيرقدار TB2" والمركبة الطائرة "جزري".

ولأول مرة في تاريخ "موصياد إكسبو"، تستضيف نسخة هذا العام قمة لسفراء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D 8" (مصر، نيجيريا، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، بنغلاديش).

الزائرون العرب

من جانبهم أجمع عدد من التجار العرب الزائرين لمعرض "موصياد إكسبو 19" على أن جودة المنتجات التركية، لفتت انتباههم في المعرض. كذلك أثنى عدد كبير منهم على جودة المنتجات التركية والتنوع، فضلاً عن التنظيم الجيد في المعرض.

منتجات جميلة وجيدة

يقول عبد الله محمود بن عوف من السودان، والذي يعمل في تجارة معدات الورش والمصانع وأدوات السلامة، "تجولت ساعتين في المعرض وما زلت أبحر فيه وهو أمر جميل بوجود منتجات جميلة وجيدة".

وأضاف: "أعجبني التنسيق والترتيب والاحترام الزائد، وأبحث في المعرض عن منتجات محددة، ولا زلت أبحث عن عدد يدوية وعدد صناعية وما أطلبه ليس في جناح مخصص واحد بل في أجنحة مشتركة".

وختم بالقول "إنها أول زيارة لي لتركيا وهي أول فرصة للتجارة مع تركيا وأتأمل أن أحظى بهذه الفرصة في هذه المشاركة الأولى، وأن تكون تجارتي الأولى من خلالها".

من ناحيته، قال حيرش عبد الله من الجزائر العاصمة، "أعمل في المقاولات، جئت لأول مرة على أساس أن آخذ فكرة وأبحث عن مشروع صغير وأحاول أن أطور العمل".

وأردف "أعمل في المقاولات وأبحث عن مشروع لتطوير المقاولات.. أبحث في مجال التصنيع بالموازاة ليكون هناك تعاون في العمل، ولم يسبق أن بنيت عملاً عبر تركيا، أبحث عن عمل في التجارة مع تركيا بسبب جودة المنتجات".

أفضل منتجات العالم

أما إسماعيل حمدي من جزر القمر، فقال من ناحيته، "المعرض سعيد به وهو معرض كبير وجمع أناساً كثيرين وأشكر القائمين على الأعمال".

وأردف متحدثاً عن زيارته وما يبحث عنه، "أبحث عن قطع غيار السيارات والسيارات، وما زلت أبحث ولم أعثر على طلبي بعد، وأبحث عنها لأن لدي شركات قطع غيار السيارات في جزر القمر، والتنظيم جيد جداً وهي أول مشاركة لي في المعرض".

إلا أنه استدرك "بالنسبة لي التجارة موجودة مع تركيا والمنتجات التركية هي أفضل منتجات في العالم".

وشاركه التاجر العراقي أمجد محمد في الرأي بالقول "تجولت في المعرض ولم أنته بعد، ولكن أرى التنظيم جيداً والمنتجات فيها تنوع وتشمل القطاعات كافة".

وختم قائلاً "المنتجات التركية تلقى قبولاً واهتماماً في العراق، وسأستغل الفرصة للبحث بشكل جيد في المعرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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