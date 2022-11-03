قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه جرى استئناف العمل باتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية بعد اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "سي إن إن إنترناشونال" التلفزيونية، للتعليق على استئناف العمل بممر شحن الحبوب كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

والاثنين الماضي، أعلنت موسكو تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظراً لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة موسكو إلى المشاركة في اتفاقية شحن الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

وأشار قالن إلى أن الحبوب قضية منفصلة عن الحرب، وقد بذلت تركيا جهوداً دبلوماسية حثيثة جداً طيلة الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وذكر أن الجهود التركية شملت اتصالاً هاتفياً بين الرئيسين أردوغان وبوتين، أمس، بمشاركة وزيري الدفاع خلوصي أقار، والخارجية مولود جاوش أوغلو.

وأوضح متحدث الرئاسة التركية أن أنقرة أجرت خلال هذه الفترة محادثات مع الجانب الأوكراني أيضاً، وأبلغته بمطالب وتطلعات روسيا، وكان موقف كييف بنّاء في هذا الإطار.

وتابع: "عادت روسيا إلى الاتفاقية بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيسين بوتين وأردوغان، والآن أصبح كل شيء على ما يرام".

وفي 22 يوليو/تموز شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمية التي تهدد بكارثة إنسانية.