سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد استئناف اتفاق إسطنبول.. 6 سفن محملة بالحبوب غادرت المواني الأوكرانية
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعلن أن 6 سفن غادرت المواني الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب.
بعد استئناف اتفاق إسطنبول.. 6 سفن محملة بالحبوب غادرت المواني الأوكرانية
6 سفن غادرت المواني الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب. / صورة: Reuters
3 نوفمبر 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أن 6 سفن غادرت المواني الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير خلال زيارته، رفقة قادة الجيش، لقيادة الفرقة الثالثة مشاة الواقعة بولاية هكاري على الحدود العراقية جنوب شرقي البلاد.

وأفاد أقار بأن السفن المغادرة للمواني الأوكرانية شحنت نحو 9.7 ملايين طن من الحبوب منذ توقيع وثيقة مبادرة الحبوب في 22 يوليو/تموز الماضي.

وذكر أن روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق عقب هجوم استهدف أسطولها في ميناء سيفاستوبول السبت الماضي، مضيفاً أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لتركيا أثمرت عن نتائج عودة روسيا إلى الاتفاق.

وقال إن 6 سفن غادرت المواني الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول، ليرتفع إجمالي السفن المغادرة إلى المواني الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق إلى 426.

والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us