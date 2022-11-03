أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أن 6 سفن غادرت المواني الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير خلال زيارته، رفقة قادة الجيش، لقيادة الفرقة الثالثة مشاة الواقعة بولاية هكاري على الحدود العراقية جنوب شرقي البلاد.

وأفاد أقار بأن السفن المغادرة للمواني الأوكرانية شحنت نحو 9.7 ملايين طن من الحبوب منذ توقيع وثيقة مبادرة الحبوب في 22 يوليو/تموز الماضي.

وذكر أن روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق عقب هجوم استهدف أسطولها في ميناء سيفاستوبول السبت الماضي، مضيفاً أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لتركيا أثمرت عن نتائج عودة روسيا إلى الاتفاق.

وقال إن 6 سفن غادرت المواني الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول، ليرتفع إجمالي السفن المغادرة إلى المواني الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق إلى 426.

والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.