أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن ارتياح بلاده لاستئناف صفقة تصدير الحبوب "بعد الضمانات التي قدمتها أوكرانيا لتركيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أمين الصفدي، بالعاصمة عمان، أشاد خلاله لافروف بالمبادرة التركية لاستئناف العمل بصفقة الحبوب.

وقال إن الضمانات الأوكرانية للجانب التركي "تُشعرنا بارتياح" لكنه شدد بالمقابل على ضرورة أن تفي كييف بجميع الالتزامات التي تعهدتها لاستئناف الصفقة.

وأضاف: "بناء على المقترح التركي وقعت كييف على ضمانات بعدم تكرار استخدام الممرات الإنسانية (البحرية) لأغراضٍ عسكرية"، في إشارة منه إلى خط سير السفن الناقلة للحبوب الأوكرانية لتوفير احتياجات الدول من الغذاء.

في السياق، قال الكرملين إن مشاركة تركيا في التوصل إلى استئناف العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بمثابة "عامل رئيسي" دفع موسكو إلى الثقة بالاتفاق.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي أشاد خلاله بالجهد الذي بذلته تركيا للحصول على "ضمانات مكتوبة" من أوكرانيا تنص على "عدم استخدام الممرات الإنسانية لأغراضٍ عسكرية"، في إشارة إلى ممرات البحر الأسود التي تمثل خط سير السفن الناقلة للحبوب الأوكرانية إلى العالم.

وقال: "الضمانات المقدمة إلى الجانب التركي لا يمكن أن تقدم لنا مباشرة، لذلك تعمل موسكو وأنقرة كطرفين يجري تقديم هذه الضمانات إليهما".

وفي السياق، نوه بيسكوف إلى أهمية تلك الصفقة، في ظل الدور التركي البارز.

وأضاف: "يستحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً بالغ الشكر، إضافة إلى الجيش التركي والدبلوماسيين الأتراك على العمل الذي أدُّوه".

وفي السياق، أشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تحدد بعد ما إذا كانت ستمدد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، المقرر انتهاء العمل بها رسمياً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبموجب الاتفاق الموقع في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي، تسري الاتفاقية 120 يوماً من بدء العمل بها.