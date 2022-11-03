أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان ووصفها بـ"العمل الشنيع والجبان".

ونجا عمران خان الخميس من محاولة اغتيال استهدفته خلال وجوده بين حشد من أنصاره خلال مسيرة نظّمها في منطقة وزير أباد بإقليم البنجاب.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام باكستانية شخصاً يحمل مسدساً يقتحم الحشد ويبدأ إطلاق النار على الموجودين مستهدفاً خان، قبل أن يُلقى القبض عليه من المشاركين في التجمع.

وأكد حزب "حركة الإنصاف" الذي يقوده خان أن الأخير تعرض لإصابة "طفيفة" في الساق إثر إطلاق النار.

وقال فؤاد شودري المسؤول البارز في حزب "حركة الإنصاف" لقناة "أيري نيوز" المحلية إن عمران خان "أصيب بجروح طفيفة إثر رصاصة أصابت ساقه" قبيل نقله إلى المشفى.

وأكد شودري إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية أعلنت الشهر الماضي منع عمران خان المشاركة بأي انتخابات أو تولي منصب عام، لعدم كشفه عن تفاصيل هدايا تلقاها عندما كان رئيساً للوزراء على نحو يخالف القانون.

وأُطيح بحكومة خان قبل نحو ستة أشهر عبر اقتراع لحجب الثقة عن حكومته بقيادة ائتلاف حاكم جديد بزعامة شهباز شريف رئيساً للوزراء في أبريل/نيسان الماضي.

وعقب الإطاحة بحكومته شهدت مدن باكستانية مظاهرات حاشدة مطالبة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة.

ويؤكد خان أن عزله أتى نتيجة "مؤامرة" أمريكية، وخسر خان دعم الجيش الذي اتُّهم بمساعدته في الوصول إلى السلطة عام 2018، ويتبنى اليوم موقفاً حيادياً بشأن العملية السياسية.