بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية التركية بالعملة المحلية 297 ملياراً و150 مليون ليرة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات من وزارة التجارة التركية فإن إجمالي صادرات البلاد بلغ 21.3 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما وصل إلى 209.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022.

وخلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022 بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بالعملة المحلية 297 ملياراً و150 مليون ليرة، محققاً نمواً بنسبة 109% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2022 بلغ حجم الصادرات التركية بالعملة المحلية 98 ملياراً و45 مليون ليرة، فيما بلغت الواردات 199 ملياراً و105 ملايين ليرة.

ووصل عدد البلدان المستوردة من تركيا بالليرة إلى 164 دولة.