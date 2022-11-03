أعلنت قطر اكتمال التجهيزات الأمنية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأفاد متحدث وزارة الداخلية وقوة أمن البطولة جبر النعيمي في مؤتمر صحفي الخميس بـ"اكتمال الجاهزية الأمنية... ووضع خطط استراتيجية شملت خططاً بديلة احتياطية وخططاً للتعامل مع المخاطر والأزمات".

وتابع بأن "كل الجهات ستعمل لضمان سلامة الجماهير... ونجدد الترحيب بالجميع ونتعاون جميعاً لإنجاح البطولة لتكون أكثر النسخ الآمنة".

وللمرة الأولى في دولة عربية ومنطقة الشرق الأوسط تستضيف قطر البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي البطولة الأبرز والأضخم في على مستوى المنتخبات.

ولفت النعيمي إلى وجود تعاون أمني كبير مع دول شقيقة وصديقة في تأمين المونديال.

وأعلن "السماح بدخول الجماهير من غير حاملي التذاكر لدولة قطر بعد انتهاء دور المجموعات بداية من 2 ديسمبر، دون اشتراط الحصول على تذكرة، وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات الموجودين في الدولة".

وأوضح أن على المشجعين الحصول على بطاقة "هيا" لدخول البلاد ويمكنهم تقديم الطلبات من الآن عبر منصة "هيا" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وفق المتطلبات المدرجة على الموقع.

الإجراءات الصحية

فيما قال متحدث قطاع الرعاية الصحية في البطولة يوسف المسلماني إنه "لن يُطلب فحص (فيروس) كورونا أو حجر صحي من القادمين إلى قطر فترة المونديال".

وأضاف أنه "عند المغادرة لا يُطلب منهم فحص كورونا أيضاً مع اتباع شروط الجهة المسافر إليها".

وأفاد بـ"تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لاستقبال الحالات الطارئة (..) الخدمات الصحية تُقدَّم مجاناً لحاملي بطاقة هيا عند الحاجة".

وذكر أن ذلك إضافةً إلى "تخصيص الرقم 16000 لتقديم الدعم الصحي للمشجعين عند الحاجة".

النقل

وحول وسائل النقل خلال المونديال أفاد علي العلي نائب المدير العام لعمليات بطولة كأس العالم بـ"توفير قطار مترو كل 165 ثانية لنقل المشجعين على مدار 21 يوماً (..) وتوفير 3600 حافلة للمشاركة في النقل يومياً خلال البطولة".

وتابع: "نهدف إلى تقديم خدمة نقل آمنة وسلسة لجميع المشجعين وجرى تخصيص موقع رسمي للنقل يُحدَّث يومياً على الحساب الرسمي للبطولة وسيوزَّع دليل للتنقل في قطر كما جرت إضافة خدمة التنقل في تطبيق بطاقة هيا".

مناطق المشجعين

من جانبه قال خا لد مولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة إن "إقامة هذا الحدث الكوني اليوم في المنطقة العربية والشرق الأوسط له تميزه وتخصصه عن كل البطولات".

وأوضح أن "قطر خلال كأس العالم ستكون كمهرجان يضم أكثر من 90 فاعلية وحدثاً، مثل منطقة هيا للمشجعين في لوسيل التي تحوي العديد من الفاعليات بجانب فاعليات درب لوسيل التي تضم عروضاً مختلفة".

واستطرد: "الفرصة سانحة أمام جماهير المونديال للاستمتاع بشواطئ قطر والمهرجان الكبير الذي أعدته الدولة لتقديم أفضل تجرية ترفيهية لهم طوال البطولة".