سياسة
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لأول مرة.. روكيتسان التركية توقّع اتفاقية لتصدير صاروخ "خان" إلى إندونيسيا
وقّعت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية أول اتفاقية لتصدير صاروخ "خان" المدفعي إلى إندونيسيا. كما وقعت الشركة اتفاقيتين بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية ومع وزارة الدفاع الإندونيسية بفضل الثقة التي تحظى بها الصناعات الدفاعية التركية.
لأول مرة.. روكيتسان التركية توقّع اتفاقية لتصدير صاروخ "خان" إلى إندونيسيا
صاروخ "خان" المدفعي / صورة: AA
3 نوفمبر 2022

تستعد شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية لإجراء أول تصدير لصاروخ "خان" المدفعي إلى إندونيسيا.

ووقعت الشركة على عدد من الاتفاقيات على هامش معرض "Indo Defence Expo & Forum 2022" المقام حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وصرّح مراد قورتولوش نائب المدير العام لشركة روكيتسان للأناضول الخميس بأن سوق جنوب شرق آسيا مهم جداً للشركة وأنهم يتابعون المعرض منذ سنوات عديدة.

وأشار إلى أن لدى شركة روكيتسان منتجات مختلفة للقوات البرية والجوية والبحرية.

ذكر كورتولوش أنهم وقّعوا اتفاقيتين بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية ومع وزارة الدفاع الإندونيسية بفضل الثقة التي تحظى بها الصناعات الدفاعية التركية.

وأضاف: "خلال العقود التي وقّعناها سنضع منتجاتنا لأول مرة في خدمة وزارة الدفاع الإندونيسية بالمستقبل القريب، سنضع نظام صاروخ خان المتوسط وقصير المدى قيد استخدام الجيش الإندونيسي لأول مرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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