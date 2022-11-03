سياسة
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"سير".. ولي العهد السعودي يطلق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية
ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية بالمملكة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030.
"سير".. ولي العهد السعودي يطلق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية
ولي العهد السعودي يطلق أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية (سير) / صورة: وسائل التواصل
3 نوفمبر 2022

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

وقال ابن سلمان حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، "بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية".

وأشار إلى أن ذلك "من شأنه استحداث فرص عمل للكفاءات المحلية وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل".

وأوضح ولي العهد السعودي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030.

وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن من المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستعمل "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستُصمم الشركة وتُصنّع وتبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وتُعدّ شركة "سير" مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون Foxconn".

وستحصل "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو BMW" لاستخدامها في تطوير المركبات فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون Foxconn " النظام الكهربائي للسيارات، والتي ستُصمم وتُصنّع بالكامل داخل المملكة.

وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025، حسب بيان وكالة "واس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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