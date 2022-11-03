سياسة
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“البنك الأوروبي“: استثماراتنا بتركيا قد تبلغ 1.5 مليار يورو بنهاية 2022
صرّح مسؤول في البنك الأوروبي بأن استثمارات البنك في تركيا قد تصل إلى 1.5 مليار يورو نهاية العام الجاري عبر برنامج (Women in Business). ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل والمساعدة الفنية والاستشارية والمعلومات لرائدات الأعمال في تركيا.
“البنك الأوروبي“: استثماراتنا بتركيا قد تبلغ 1.5 مليار يورو بنهاية 2022
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية / صورة: AA
3 نوفمبر 2022

صرّح مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن استثمارات البنك في تركيا قد تصل إلى 1.5 مليار يورو في نهاية العام الجاري.

وأوضح أرفيد توركنر مسؤول البنك في تركيا أن البنك يوفر التمويل والمساعدة الفنية والاستشارية والمعلومات لرائدات الأعمال في تركيا عبر برنامج (Women in Business).

وأضاف أنه خلال 10 سنوات من البرنامج جرى تمويل 15 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تديرها سيدات، مشيراً إلى أن قيمة التمويل في العام الجاري وصلت إلى 900 مليون يورو حتى اليوم.

وأشار إلى أن أكثر من 60% من التمويل يخصص لرائدات الأعمال السيدات خارج المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وأكّد توركنر استمرار برامج البنك في تركيا التي تركز على الاقتصاد الأخضر الهادف إلى الحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التزامات التمويل الجديدة في تركيا تبلغ حالياً 1.1 مليار يورو، وأنه بحلول نهاية العام الجاري قد يصل إجمالي استثمارات البنك إلى 1.5 مليار يورو.

وشدّد على أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيواصل دعم المشاريع في تركيا بنفس الطريقة، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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