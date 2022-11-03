سياسة
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"لتعزيز العلاقات التجارية".. تركيا وعُمان يوقّعان بروتوكول تعاون مشترك
وقّع وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي مع نظيره العماني قيس بن محمد اليوسف بروتوكول تعاون بين البلدين عقب اختتام الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية التركية-العمانية المشتركة بأنقرة.
"لتعزيز العلاقات التجارية".. تركيا وعُمان يوقّعان بروتوكول تعاون مشترك
وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي مع نظيره العماني قيس بن محمد اليوسف عقب توقيع بروتوكول تعاون / صورة: AA
3 نوفمبر 2022

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي اختتام الاجتماع الـ11 للجنة الاقتصادية التركية-العمانية المشتركة في العاصمة أنقرة بتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين.

وقال نباتي في تغريدة اليوم الخميس: "استضفنا وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني السيد قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق له في وزارتنا وبحثنا فرص التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

وأشار إلى أنهم أكّدوا ضرورة زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف: "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية بزيادة التعاون في العديد من المجالات من التعليم إلى الزراعة ومن الصناعة إلى السياحة".

ولفت إلى أنهم اختتموا الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية التركية-العمانية المشتركة بتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين.

والأربعاء أكّد وزير التجارة العماني خلال لقائه بأنقرة نظيره التركي محمد موش عمّق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين وتميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات في مختلف القطاعات، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأشار الوزير العماني إلى أن "الصادرات العُمانية غير النفطية إلى تركيا شهدت عام 2021، بما في ذلك الألمنيوم والبولي بروبيلين والأسماك، ارتفاعاً وصل إلى 322 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 230% عن 2020".

وأضاف: "بلغت الواردات من الجمهورية التركية إلى سلطنة عُمان 480 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 25% عن 2020".

وأردف: "مجلس الأعمال العُماني يؤدي دوراً كبيراً لتوفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والإسهام في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين".

ويضم الوفد العماني الزائر برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدداً من المسؤولين وممثلي القطاع الحكومي ورجال أعمال ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال العماني-التركي.​​​​​​​

ويهدف الاجتماع إلى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الوفد العماني جولات تضمنت زيارة حاضنات الأعمال والتكنولوجيا وزيارة المنطقة الصناعية بأنقرة، حيث تجري الاطلاع على التجربة التركية في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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