سياسة
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مونديال 2022.. قطر تسمح للمشجعين بدخولها بدون تذاكر بعد دور المجموعات
خفّفت قطر يوم الخميس الضوابط المفروضة على دخول الزائرين الأجانب خلال فاعليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وقالت إن تذاكر المباريات لن تكون إلزامية لدخول البلاد بداية من 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد انتهاء دور المجموعات من البطولة.
مونديال 2022.. قطر تسمح للمشجعين بدخولها بدون تذاكر بعد دور المجموعات
قطر تسمح للمشجعين بدخولها بدون تذاكر بعد دور المجموعات / صورة: AFP
3 نوفمبر 2022

خفّفت قطر يوم الخميس الضوابط المفروضة على دخول الزائرين الأجانب خلال فاعليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وسمحت للمشجعين من غير حاملي تذاكر المباريات بدخول أراضيها بداية من 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد انتهاء دور المجموعات من البطولة.

وقال منظمو مونديال قطر إن المشجعين لا يزالون بحاجة إلى التقدم للحصول على بطاقة ”هيا” المرتبطة بالبطولة والحصول عليها قبل السفر، لكن تذاكر المباريات لن تكون إلزامية لدخول البلاد.

من المتوقع وصول قرابة 1.2 مليون زائر دولي إلى قطر خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر، مع مبيعات تذاكر تقترب من 3 ملايين تذكرة للمباريات البالغ عددها 64 مباراة.

ويتوقع أن يخف الضغط عندما تتأهل 16 دولة فقط إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ في 3 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الوطني لدولة قطر.

ويمكن الوصول إلى جميع الملاعب الثمانية المبنية في العاصمة الدوحة وحولها عن طريق شبكة ضخمة من قطارات الأنفاق والحافلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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