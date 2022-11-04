سياسة
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غارات إسرائيلية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي  فجر الجمعة موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في القطاع. فيما ذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، التابعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.
غارات إسرائيلية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة
شهود عيان قالوا إن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب القسام  / صورة: Reuters
4 نوفمبر 2022

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة، بغارات عدة، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني في غزة إن "طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم بخمسة عشر صاروخاً موقعين للمقاومة وأرضاً خالية في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي" وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وقالت كتائب القسام إن "القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم استهدف موقعاً لنا وسط قطاع غزة".

واعتبرت حركة حماس في بيان أن" القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم عدوان سافر وامتداد للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت "موقعاً عسكرياً تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ". وأوضح أنه تابع لـ"حماس الإرهابية"، على حد وصفه.

وبيَّن أن الهجوم جاء رداً على عمليات إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.

ومساء الخميس، أطلقت أربعة صواريخ من غزة لم تصل ثلاثة منها إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما اعترض الجيش صاروخاً واحداً. وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام في أغسطس/آب.

ولم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني الهجمات بالصواريخ.

ويخضع القطاع الفقير الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، لسيطرة حماس الإسلامية. وتفرض عليه إسرائيل حصارا مشدداً، براً وبحراً وجواً، منذ خمسة عشر عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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