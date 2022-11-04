سياسة
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بكين.. شولتز والرئيس الصيني يؤكدان تعزيز التعاون بين البلدين
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة في بكين المستشار الألماني أولاف شولتز، أول زعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا، حيث قال شولتز إنه يرغب في زيادة التعاون الاقتصادي مع الصين رغم "وجهات النظر المختلفة".
بكين.. شولتز والرئيس الصيني يؤكدان تعزيز التعاون بين البلدين
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز صورة: Reuters / Reuters
4 نوفمبر 2022

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتز، أول زعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصيني إن زيارة شولتز لبكين "تعزز التعاون العملي" مع ألمانيا، وفق ما نقلت عنه محطة "سي سي تي في" الحكومية.

من جهته أبلغ المستشار الألماني الرئيس الصيني بأنه يرغب في "زيادة تطوير" التعاون الاقتصادي مع الصين رغم "وجهات النظر المختلفة" بين البلدين.

وأضاف شولتز متحدثاً إلى الرئيس الصيني "نريد أيضاً أن نناقش كيف يمكننا تطوير تعاوننا (...) في مواضيع أخرى: تغير المناخ والأمن الغذائي والدول المثقلة بالديون"، حسب ما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووصل المستشار الألماني إلى بكين صباح الجمعة في زيارة مثيرة للجدل وسط تزايد التحدي الغربي للصين.

وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات وهي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة كورونا.

وتعهّد شولتز الأربعاء عدم تجاهل القضايا الجدلية خلال زيارته الصين.

وكتب في صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" قبيل الزيارة "نسعى إلى التعاون، وهو أمر يصب في مصلحة الجانبين. لن نتجاهل القضايا المثيرة للجدل".

وتفاقمت حدة هذه المخاوف بعدما وجدت ألمانيا نفسها في وضع صعب جراء اعتمادها على واردات الغاز الروسي، إذ عانت أزمة طاقة بعدما خفضت موسكو الإمدادات على وقع ارتفاع منسوب التوتر جراء حرب أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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