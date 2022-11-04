سياسة
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بايدن يتعهد بـ"تحرير إيران".. ورئيسي يرد: إيران تحررت منذ 43 عاماً
رد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة، على تصريحات لنظيره الأمريكي جو بايدن تعهد فيها “بتحرير إيران”، قائلاً إن بلاده تحررت مع بدء الثورة الإيرانية عام 1979، فيما وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تصرفات بايدن بـ"المنافقة".
بايدن يتعهد بـ"تحرير إيران".. ورئيسي يرد: إيران تحررت منذ 43 عاماً
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يرد على نظيره الأمريكي بسبب تصريحاته عن إيران  / صورة: Reuters
4 نوفمبر 2022

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن الثورة الإيرانية عام 1979 حررت إيران، وذلك رداً على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "بتحرير إيران".

وقال رئيسي في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة "أقول لبايدن إنه جرى تحرير إيران قبل 43 عاماً".

من جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر “يا سيد بايدن، توقف عن تصرفاتك المنافقة”.

وقال أمير عبد اللهيان: “البيت الأبيض شجع بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي”.

وفي وقت سابق الخميس، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحريرَ" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريباً في تحرير أنفسهم.

وقال بايدن خلال حملة انتخابية واسعة النطاق في كاليفورنيا، بينما تجمع العشرات في الخارج حاملين لافتات تدعم المحتجين الإيرانيين "لا تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريباً".

ولم يسهب بايدن في الكلام، كما لم يحدد الإجراءات الإضافية التي سيتخذها خلال التصريحات التي ألقاها في كلية ميراكوستا بالقرب من مدينة سان دييغو.

واندلعت احتجاجات على مدى سبعة أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية بحجة عدم ارتدائها زياً لائقاً.

وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة من 45 عضواً بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها أربع سنوات في اللجنة التي تجتمع سنوياً في مارس/آذار، من كل عام، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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