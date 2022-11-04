شكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء دوره في استمرار اتفاقية ممر الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، بخصوص لقائه الرئيس أردوغان في إسطنبول.

وأعرب عن سروره لاستضافة الرئيس التركي له، قائلاً: "نقلت شكري لأردوغان بسبب دوره الحيوي في استمرار اتفاقية الحبوب الأوكرانية".

وفق وقت سابق، قال الرئيس التركي، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إرسال الحبوب والأسمدة إلى الدول الأكثر احتياجاً في إفريقيا مجاناً.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمعرض "موصياد إكسبو" الذي تنظمه جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موصياد" التركية في مدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "اتفقنا (مع روسيا) على تيسير شحن الحبوب عبر البحر الأسود إلى الدول الأكثر احتياجاً في إفريقيا".

وأشار إلى أن "الصومال والسودان وجيبوتي ستكون على رأس الدول التي ستستفيد من ممر الحبوب".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على ذلك بعدما عرض بوتين عليه خلال اتصال هاتفي إرسال الحبوب بطريقة مجانية إلى تلك الدول، موضحاً أن هناك توافقاً في الرأي بشأن ذلك.

وطالب أردوغان في كلمته قمة العشرين باتخاذ إجراءات لضمان وصول الحبوب والأسمدة إلى الدول الأقل نمواً.

وقال: "ما يزعجنا هو أن بعض إخواننا في العالم الإسلامي يتجاهلون صرخات المظلومين والضحايا".

كما انتقد الرئيس التركي الدول التي تواصل نهجها الاستعماري بطرق حديثة، قائلاً: "لا نتوقع ممن يواصلون نهجهم الاستعماري بطرق ووسائل جديدة اتخاذ مواقف إنسانية في مواجهة الأزمات".

على صعيد آخر، أكد أردوغان أن بلاده تريد الاعتماد على الطاقة المتجددة لتجاوز التذبذب في سوق الطاقة العالمية.

وأكد ضرورة توظيف الجهود خلال الفترة الحالية لتمديد عمل آلية مبادرة شحن الحبوب.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف مشاركة موسكو في اتفاقية الحبوب بعد تعليقها يومين، وكشفت عن حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.​​​​​​​

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.