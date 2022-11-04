سياسة
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سول تتأهب عسكرياً بنشر مقاتلات بعد رصد تحرك 180 طائرة لبيونغ يانغ
أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها نشر حوالي 80 مقاتلة بعد رصد تحرك 180 طائرة حربية كوريّة شمالية خلال ساعات الظهر، وذلك بالتزامن مع إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق ليل الخميس.
سول تتأهب عسكرياً بنشر مقاتلات بعد رصد تحرك 180 طائرة لبيونغ يانغ
أعلن الجيش الكوري الجنوبي إطلاق بيونغ يونغ ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق ليل الخميس / صورة: Reuters
4 نوفمبر 2022

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، نشر حوالي 80 طائرة حربية بعد رصد تحرك 180 طائرة عسكرية كوريّة شمالية خلال ساعات الظهر.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان، إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مساراً لطائرات حربية كورية شمالية خلال الفترة من الساعة 11:00 قبل الظهر بالتوقيت المحلي (02:00 ت.غ) وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة (06:00 ت.غ).

ونقلت وكالة أنباء يونهاب المحلية عن الهيئة قولها إن الطائرات الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية.

ورداً على ذلك، وفق البيان، "نشرت القوات الجوية الكورية الجنوبية حوالي 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات ستليز من طراز أف-35 أيه".

وذكر البيان أن الجيش الجنوبي يراقب عن كثب تحركات نظيره الشمالي وتطورات الموقف بتنسيق وثيق مع القوات الأمريكية، مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعداداً لاستفزازات بيونغ يانغ الإضافية المحتملة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق ليل الخميس.

جاء ذلك بعد ساعة تقريباً من انتقاد كوريا الشمالية قرار سول وواشنطن بتمديد التدريبات الجوية المشتركة ووصفته بأنه "خيار خطير للغاية وخاطئ".

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت الصواريخ من بلدية كوكسان في إقليم هوانغهيه الشمالي الساعة 21:35 (12:35 تغ)، حسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب المحلية.

وأضافت الهيئة في وقت لاحق إن الصواريخ الكورية الشمالية حلقت حوالي 490 كيلومتراً على ارتفاع أقصى بلغ حوالي 130 كيلومتراً.

كما أطلقت بيونغ يانغ حوالي 80 قذيفة مدفعية منتصف ليلة الخميس- الجمعة نحو المنطقة العسكرية العازلة في بحر الشرق، "منتهكة اتفاقية 19 سبتمبر/أيلول الموقعة عليها مع الجانب الجنوبي عام 2018 للحد من التوتر العسكري"، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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