سياسة
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مسؤول ألماني: أيام قليلة من الطقس المتجمد يمكنها التسبب في نفاد الغاز بسرعة
حذر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، من احتمالية نفاد الغاز بسرعة في حال جاء الطقس شديد البرودة هذا الشتاء. وستكون الوكالة هي المسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر.
مسؤول ألماني: أيام قليلة من الطقس المتجمد يمكنها التسبب في نفاد الغاز بسرعة
أوضح مولر أن المخزونات الحالية تكفي لتسعة أو عشرة أسابيع بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة / صورة: Reuters
4 نوفمبر 2022

حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الأسبوعية الجمعة، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.

وقال كلاوس مولر "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

وستكون الوكالة التي يقودها مولر مسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل.

وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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