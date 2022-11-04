حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الأسبوعية الجمعة، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.

وقال كلاوس مولر "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

وستكون الوكالة التي يقودها مولر مسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل.

وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.