العالم
5 دقيقة قراءة
مونديال 1954.. يوم حققت ألمانيا معجزة رياضية ورفع الكأس ناجٍ من الإعدام
أصبحت ألمانيا الغربية بطلة للعالم في سويسرا عام 1954 منهية سلسلة قياسية من 31 مباراة دون خسارة لسحرة المجر على مدى أربع سنوات، بعد نهائي عُرف بـ"معجزة بيرن" في تجاوز لصدمة تتويج الأوروغواي التي صعقت البرازيل المرشحة على أرضها قبل أربع سنوات.
مونديال 1954.. يوم حققت ألمانيا معجزة رياضية ورفع الكأس ناجٍ من الإعدام
أحرز منتخب ألمانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى عام 1954 في سويسرا / صورة: AFP Archive
4 نوفمبر 2022

في ظلال الألب كانت مفاجأة بحجم الجبال. الألمان العائدون بعد استبعاد قسري وعقابي إثر خسارة النازيين الحرب العالمية الثانية، عوّضوا سقوطاً مدوياً أمام المجر 3-8 في الدور الأول بتشكيلة منقوصة، إلى فوز مفاجئ 3-2، ليستوعب عالم كرة القدم درساً تاريخياً: "لا تستبعدوا الألمان أبداً".

قبل نهائي ملعب "فانكدورف شتاديوم" في برن أمام 60 ألف متفرّج، اكفهّرت السماء وهطلت الأمطار، فحان وقت صانع أحذية بافاري اسمه أدي داسلر، تحوّل لاحقاً إلى عملاق دولي في صناعة المستلزمات الرياضية (أديداس).

كان قد ابتكر المسامير القابلة للإزالة، ومع اشتداد زخات المطر، طالبه مدرب ألمانيا سيب هيربرغر بوضع المسامير.

كان الشكّ يحوم حول مشاركة نجم المجر صاحب القدم اليسرى القاتلة فيرينتس بوشكاش في النهائي، لإصابة بكاحله أبعدته عن مباراتين، لكن المدرب غوستاف شيبيش غامر ودفع به منذ البداية.

لم يخيّب "الجنرال" آمال مدربه، فافتتح التسجيل بعد مرور ستّ دقائق فقط، قبل أن يضاعف زميله زولتان تسيبور الغلة بعد دقيقتين، مستفيداً من ارتباك دفاعي لـ"دي مانشافت"، فظنّ الجميع أن سيناريو المباراة الأولى سيتكرّر لا محالة.

غضب وصراخ

معلوم عن الألمان عدم استسلامهم إلا مع صافرة نهاية المباراة، فكان لهم رأي آخر، إذ تمكّن ماكس مورلوك من تقليص الفارق في الدقيقة 11 وأضاف هلموت ران، عامل الكهرباء في الأصل الذي استُدعي في اللحظات الأخيرة عندما كان يخوض دورة دولية في الأوروغواي، الهدف الثاني في الدقيقة 18، في شباك الحارس جولا غروشيتش. أربعة أهداف في أقل من ثلث ساعة!

تذكّر المهاجم الألماني أوتمار فالتر: "بدوا غاضبين بعد نهاية الشوط الأوّل، بدء بعضهم الصراخ على بعض وأصبحت لعبتهم غير منظّمة".

ومع تحوّل الملعب إلى مستنقعات في الشوط الثاني، فعلت مسامير داسلر فعلها.

رغم قائم وعارضة للمجر وجّه ران نفسه الضربة القاضية، قبل ست دقائق من انتهاء الوقت، بتسجيله هدف الفوز وسط ذهول الجميع، لتحرز ألمانيا أول ألقابها العالمية، بعد إلغاء هدف تعادل لبوشكاش بداعي التسلل. ومذاك الوقت شهدت صناعة الأحذية الرياضية تطوراً لا حدود له.

بعد الهدف الثالث صَمَتَ مذيع الراديو الشهير هربرت تسيمرمان ثماني ثوانٍ، قبل أن يستوعب حجم الإنجاز الكبير.

قال الجناح الألماني هورست إيكل: "في جميع أنحاء العالم، لم يُعترف بنا سياسياً، اقتصادياً ورياضياً. بعد هذا الانتصار، أصبح لدينا كيان مجدداً.. كنا فخورين بالمساهمة في إعادة بناء ألمانيا الغربية".

وفي عام 2010 أشارت دراسة جامعية أن عدداً كبيراً من لاعبي ألمانيا قد تناول حقناً من مادة "ميتامفيتامين" التي كانت تُعطى لجنود الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، وهي من المواد المنشطة.

"ناجون من الحرب"

رفع القائد ولاعب الوسط الهجومي فريتس فالتر، الذي وصفه القيصر فرانتس بكنباور بـ"لاعب القرن في ألمانيا دون أي شك"، كأس جول ريميه الذي سلّمه المنحوتة الذهبية الجميلة. كان فالتر، السجين السابق في طريقه إلى الإعدام في سيبيريا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينقذه خوض مباراة كرة قدم مع الجيش الروسي.

أما رأس الحربة أوتمار، الشقيق الأصغر لفريتس، فكان بين 29 ناجياً عندما تعرّضت سفينته لكمين بالقرب من شيربور.

أنقذته سفن الدعم الألمانية، حيث غرق عشرات من زملائه حوله.

تذكّر أوتمار الذي تعافى في بريست حيث هبط الأمريكيون في ساحل النورماندي القريب "كان جسدي مليئاً بالشظايا". عاد في أواخر 1946، بعد عامين في معسكر أسرى الحرب.

بعد الفوز، صُدم اللاعبون لسماع النشيد الألماني المحظور "دويتشلاند أوبر أليس" (ألمانيا فوق كلّ شيء) من الحشود، فكان التبرير الدبلوماسي أنهم لم يحفظوا بعد النسخة الجديدة. لكن التبريرات انتفت بعد إلقاء رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيكو باوفنس كلمة أمام اللاعبين تقشعر لها الأبدان في ميونيخ، قطعتها محطات البث البافارية على الفور.

اعتبر أن هيربيرغر ورجاله "ممثلون للألمانية الكاملة" ونُقل عنه استخدام كلمة "فوهرر برينتسيب" (مبدأ الفوهرر).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us