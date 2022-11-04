أظهرت أرقام رسمية الجمعة أن طلبيات المصانع الألمانية انخفضت بنسبة 4% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق، مما يؤكد التوقعات بأن أكبر اقتصاد في أوروبا يتجه نحو الركود.

قاد هذا التراجع تراجع في الطلبيات الأجنبية التي انخفضت بنسبة 7%. وقالت وزارة الاقتصاد إن الطلبات من داخل ألمانيا ارتفعت بنسبة 0.5%.

وأضافت أن الزيادة في الطلب التي ظهرت بعد أسوأ حالات جائحة فيروس كورونا يبدو أنها انتهت، وعادت الطلبات الآن إلى مستوى ما قبل الجائحة. وقالت الوزارة إنها انخفضت بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الذي سبقه.

أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد يسجل نمواً غير متوقع في الربع الثالث، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إنفاق المستهلكين.

لكن التضخم ارتفع إلى أكثر من 10% مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن تشهد ألمانيا ركوداً شتوياً.

ربعان متتاليان من النمو السلبي هو أحد التعريفات الفنية للركود

وقالت وزارة الاقتصاد إن "الربع الرابع الضعيف" يبدو مرجحاً بعد المفاجأة الإيجابية التي حدثت في الربع الثالث.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0.4% وتضخم بنسبة 8% العام المقبل في ألمانيا.