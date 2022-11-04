سياسة
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عمران خان: سجلت فيديو سيُنشر حال اغتيالي و"شهباز" وراء المحاولة
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الوزراء شهباز شريف بالوقوف وراء محاولة اغتياله، مشيراً إلى امتلاكه تسجيل فيديو سيُنشر حال اغتياله.
عمران خان: سجلت فيديو سيُنشر حال اغتيالي و"شهباز" وراء المحاولة
عمران خان: سجلت فيديو مهماً سيُنشر في حال اغتيالي / صورة: AFP
4 نوفمبر 2022

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الحكومة شهباز شريف بالتورط في محاولة اغتياله، مشيراً إلى أنه سجل فيديو وصفه بالمهم سيُنشر حال وفاته.

جاء ذلك في خطاب مباشر له من مستشفى في لاهور حيث يتلقى العلاج، بعد محاولة اغتيال تعرّض لها أمس الخميس خلال مسيرة في منطقة وزير آباد بإقليم البنجاب.

وألقى خان باللوم على الجيش الباكستاني "لفشله في صد مؤامرة" الإطاحة بحكومته، مجدداً اتهامه الولايات المتحدة بـ"تدبير المؤامرة".

وذكر خان أن خطة اغتياله كانت من تدبير ثلاثة أشخاص، لكنه لم يذكر أسماء بعينها ولم يقدم أي دليل على قوله.

وقال: "شخصان أطلقا النار عليّ في أثناء المسيرة وليس فرداً واحداً".

وختم: "سجّلت فيديو مهماً سيُنشر في حال اغتيالي".

ونجا عمران خان الخميس من محاولة اغتيال استهدفته خلال وجوده بين حشد من أنصاره خلال مسيرة نظّمها في منطقة وزير أباد بإقليم البنجاب.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام باكستانية شخصاً يحمل مسدساً يقتحم الحشد ويبدأ إطلاق النار على الموجودين مستهدفاً خان، قبل أن يُلقى القبض عليه من المشاركين في التجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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