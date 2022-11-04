قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسادوف إن الشركات التركية تشارك في تنفيذ قرابة 450 مشروعاً في بلاده بقيمة 17 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة لأسادوف خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأذربيجاني التركي بالعاصمة باكو بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

ولفت أسادوف في مراسم افتتاح المنتدى الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي إلى توافق باكو وأنقرة في مختلف المجالات كالطاقة والنقل والتعليم والزراعة.

وأكد أن قرابة 5 آلاف شركة تركية تنشط في أذربيجان، وهو ما يدل حسب أسادوف على أن تركيا تتصدر الترتيب في عدد شركات الدول الأجنبية بأذربيجان.

وأضاف أن "الشركات التركية تشارك بقرابة 450 مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار منفذة في أذربيجان بموازنة الدولة، فيما تعمل في تركيا أكثر من 2600 شركة أذربيجانية".

وأشار أسادوف إلى مشاركة الشركات التركية نظيراتها الأذربيجانية في عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني بإقليم قره باغ.

من جانبه ذكر رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أوبلاك أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأذربيجان تسير بشكل قوي وفق مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وقال: "تجارتنا الثنائية نحو 5 مليارات دولار، والآن نتخذ خطواتنا معاً من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في 15 مليار دولار، ونحن بصفتنا رجال أعمال وبدعم من كبار دولتينا سنحقق ذلك".

وأكد أهمية توسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية مع أذربيجان من أجل عالم الأعمال، مضيفاً: "من أولوياتها توجيه الشركات التركية إلى المشاريع في المناطق المحررة من الاحتلال (الأرميني)".

وأردف: "توجد طلبات للتعاون في مجالات تقليدية مثل الهندسة والبناء والتعاون في مجال الغاز الطبيعي والنفط وتشغيل محطات الطاقة وتوريد المعدات، علاوة على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الحيوي وتركيب محطات معالجة المياه والصرف الصحي وأنظمة تخزين الطاقة والهيدروجين وطاقة الرياح البحرية".​​​​​​​