سياسة
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بايدن يقول إن تويتر تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رجل الأعمال إيلون ماسك "اشترى منصة تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم"، في إشارة إلى تويتر. وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن واضح بشأن الحاجة إلى الحد من خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة.
بايدن يقول إن تويتر تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
بايدن في حفل لجمع التبرعات: الآن ما يقلقنا جميعاً هو شراء إيلون ماسك أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، تعقيباً على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر، إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وسرّحت شركة تويتر نصف قوتها العاملة الجمعة، لكنها قالت إن تخفيض العمالة كان على مستوى أقل في الفريق المسؤول عن منع انتشار المعلومات الكاذبة، بعد أن سحب المعلنون التمويل وسط مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات "والآن ما يقلقنا جميعاً هو: شراء إيلون ماسك أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في وقت سابق، إن بايدن كان واضحاً بشأن الحاجة إلى الحد من خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة.

وأضافت "هذا الأمر يمتد إلى تويتر، ويمتد إلى فيسبوك وأي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن ينشر المستخدمون من خلالها معلومات كاذبة".

ووعد ماسك باستعادة حرية التعبير مع منع تويتر من الانحدار إلى "الهاوية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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