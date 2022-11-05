سياسة
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قاذفة أمريكية استراتيجية تنضم إلى المناورات مع كوريا الجنوبية.. ما القصة؟
أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن قاذفة استراتيجية أمريكية ستنضم إلى المناورات الجوية بين واشنطن وسول، السبت. من جانبها اعتبرت بيونغ يانغ أنّ تمديد المناورات "خيار خطِر جداً وسيّئ"، إذ تنظر إلى تلك المناورات على أنّها تدريبات لغزو أراضيها.
قاذفة أمريكية استراتيجية تنضم إلى المناورات مع كوريا الجنوبية.. ما القصة؟
قال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول أنّه من المقرّر أن تُشارك قاذفة B1B في التدريبات بعد ظهر السبت / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2022

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية، السبت، أن قاذفة استراتيجية أمريكية ستنضم إلى التدريبات الجوية بين واشنطن وسول، السبت، في استعراض للقوّة بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن القوات الجوية لكوريا الجنوبية، أن القاذفة الاستراتيجية B1B ستشارك في مناورات العاصفة اليقظة الجارية فوق سماء شبه الجزيرة الكورية.

كذلك قال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه "من المقرّر أن تُشارك (قاذفة) B1B في التدريبات بعد الظهر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر أن تنتهي المناورات بين سول وواشنطن، الجمعة، لكن البلدين قررا تمديدها يوماً إضافياً رداً على "الاستفزازات" الكورية الشمالية، خلال فترة المناورات، بما في ذلك إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالسيتياً عابراً للقارات، يوم الخميس..

وتُعتبر المناورات العسكريّة الأمريكيّة-الكوريّة الجنوبيّة من بين الأكبر على الإطلاق، وينشر خلالها الطرفان مئات المقاتلات.

واعتبرت بيونغ يانغ أنّ تمديد المناورات "خيار خطِر جداً وسيّئ".

وصفت بيونغ يانغ الأربعاء التدريبات التي سُمّيت "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm) بأنّها "استفزازيّة وعدائيّة"، مهدّدةً سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".

وتنظر كوريا الشماليّة إلى المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة على أنّها تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.

وكانت كوريا الشماليّة قد أجرت في سبتمبر/أيلول تعديلات على عقيدتها النوويّة تُتيح لها تنفيذ ضربات وقائيّة في حال بروز تهديد وجودي لنظام كيم جونغ أون.

وتشير العقيدة الجديدة إلى أنّه في حال تعرّض "نظام القيادة والسيطرة" النووي الكوري الشمالي "لخطر هجوم قوّات معادية، فسيجري توجيه ضربة نوويّة بشكل تلقائي وفوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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