سياسة
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ترمب يراهن على هزيمة الديمقراطيين في الكونغرس ويتطلع إلى رئاسيات 2024
ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعزمه الترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2024، وذلك قبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديمقراطيين.
ترمب يراهن على هزيمة الديمقراطيين في الكونغرس ويتطلع إلى رئاسيات 2024
منذ أشهر يلمح ترمب إلى فكرة الترشّح لولاية جديدة قبل أيام من الانتخابات النصفية / صورة: AFP
5 نوفمبر 2022

يعتزم دونالد ترمب الترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2024، حسب ما ألمح الجمعة قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديمقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ مقاعدهم المهدّدة، بما في ذلك معاقلهم مثل نيويورك.

من جهته دافع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الجمعة عن إنجازاته الاقتصادية، في محاولة لتجنب هزيمة محتملة للديمقراطيين.

وقال ترمب أمام حشد من المناصرين في ولاية أيوا: "من المرجّح جداً جداً جداً أن أترشّح. استعدّوا". وأضاف: "سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ"، مؤكداً أنه "في العام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

ويواصل الملياردير الذي لم يعترف أبداً بهزيمته في انتخابات عام 2020 ويلمّح منذ أشهر إلى فكرة الترشّح لولاية جديدة، إحكام قبضته على الحزب الجمهوري.

فقد دعم عدداً كبيراً من المرشّحين لـ"الانتخابات النصفية"، كما ضاعف التجمّعات لهذا الهدف. ومن هذا المنطلق، قد يُنسب إليه الفضل في حال فوزهم وتمكّنهم من حرمان الرئيس الديموقراطي جو بايدن من غالبيته في الكونغرس.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوزاً كبيراً للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيُجدد بالكامل، كما يتّجهون للحصول على غالبية ضيّقة في مجلس الشيوخ حيث يجري التنافس على ثلث المقاعد.

وإذا تأكّدت هذه التوقعات، يبدو أنّ ترمب مصمّم على الاستفادة من الزخم لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه في أسرع وقت ممكن، وبالتالي قطع الطريق أمام المنافسين المحتملين، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

من جهته، قال بايدن الجمعة خلال جولة له في سان دييغو في كاليفورنيا "أحرزنا تقدماً كبيراً خلال الأشهر العشرين الماضية لتقوية الاقتصاد (...) وبرأيي علينا فقط أن نُواصل ذلك".

وتشهد الولايات المتحدة حالياً أسوأ تضخم منذ 40 عاماً، وأدى ارتفاع الأسعار إلى إعاقة خطط الديموقراطيين الذين يحاولون الحفاظ على غالبيتهم. ووعد بايدن بـ"خفض" التضخم، مشدداً خصوصاً على الاستثمارات الضخمة التي تنفذها إدارته، ولا سيما في أشباه الموصلات والمناخ.

وأصر بايدن على أن الولايات المتحدة تحتفظ بـ"نقاط قوة": ففي سوق العمل على سبيل المثال، جرى توفير 261 ألف فرصة عمل في أكتوبر/ تشرين الأول رغم ارتفاع أسعار الفائدة الذي يثير مخاوف من حدوث ركود.

وبعد جولته في كاليفورنيا، يتوجّه بايدن مساء الجمعة إلى شيكاغو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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