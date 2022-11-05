سياسة
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"أرسلناها قبل الحرب".. إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مُسيّرة
اعترفت إيران للمرة الأولى بأنها زوّدت موسكو بطائرات مُسيّرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا حيث استخدمت روسيا طائرات مُسيّرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.
"أرسلناها قبل الحرب".. إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مُسيّرة
عبد اللهيان:  زوّدنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المُسيّرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا / Others
5 نوفمبر 2022

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم السبت إنّ بلاده زودت روسيا بطائرات مُسيرة، وأشار إلى أنّ ذلك حصل قبل حرب موسكو على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن "عدداً صغيراً" من الطائرات المُسيّرة أُرسل إلى روسيا قبل أشهر قليلة من هجوم القوات الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: "هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مُسيّرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا، الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماماً".

وأضاف: "الجزء المتعلق بالطائرات المُسيّرة صحيح، زوّدنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المُسيّرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت أوكرانيا عن تصاعد في هجمات الطائرات المُسيّرة على البنية التحتية المدنية، لا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات "شاهد-136" إيرانية الصنع. وتنفي روسيا استخدام قواتها لطائرات مُسيّرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

وفي السابق، نفى مسؤولون إيرانيون تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا، ووصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، المزاعم بأنها ”لا أساس لها على الإطلاق” وكرر موقف إيران الحيادي في الحرب.

وقد دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مجلس الأمن الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتحقيق في استخدام روسيا طائرات مُسيّرة إيرانية لمهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان إن طهران وكييف اتفقتا على مناقشة مزاعم استخدام طائرات إيرانية مُسيرة في أوكرانيا قبل أسبوعين، لكن الأوكرانيين لم يحضروا الاجتماع المتفق عليه.

وكرر وزير الخارجية الإيراني أن طهران "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت أن روسيا استخدمت طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب ضد أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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