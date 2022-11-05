أطلقت كوريا الشمالية السبت 4 صواريخ بالستية قصيرة المدى نحو البحر الغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم السبت إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ بالستية قصيرة المدى في منطقة دونغريم بإقليم بيونغان نحو البحر الغربي صباح اليوم، حسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية.

وذكرت الهيئة أن الصواريخ حلقت نحو 130 كيلومتراً على ارتفاع 20 كيلومتراً.

وأضافت أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلاً مفصلاً للتحقق من تفاصيل الصواريخ.

وأشارت إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب من كثب تحركات كوريا الشمالية وسط تعزيز وضع الاستعداد الكامل.

وحسب الوكالة الكورية فإن إطلاق الصاروخ جاء على ما يبدو احتجاجاً على تمديد التدريبات الجوية المشتركة بين سول وواشنطن التي مُددت فترتها ليوم واحد حتى اليوم رداً على "الاستفزازات" الكورية الشمالية خلال فترة المناورات، بما في ذلك إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالسيتياً عابراً للقارات الخميس.

وتُعتبر المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية من بين الأكبر على الإطلاق، وينشر خلالها الطرفان مئات المقاتلات.

واعتبرت بيونغ يانغ أنّ تمديد المناورات "خيار خطِر جداً وسيّئ"، واصفة إياها بأنها "استفزازية وعدائية"، مهدِّدةً سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".

وتنظر كوريا الشمالية إلى المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنها تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.

وكانت كوريا الشمالية أجرت في سبتمبر/أيلول تعديلات على عقيدتها النووية تتيح لها تنفيذ ضربات وقائية في حال بروز تهديد وجودي لنظام كيم جونغ أون.

وتشير العقيدة الجديدة إلى أنه في حال تعرُّض "نظام القيادة والسيطرة" النووي الكوري الشمالي "لخطر هجوم قوات معادية، فسيجري توجيه ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري".

وتقع منطقة دونغريم بالقرب من الحدود بين كوريا الشمالية والصين، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة داندونغ الصينية.

ومن النادر للغاية أن يطلق الشمال صاروخاً بالستياً من المنطقة الشمالية نحو البحر الغربي بدلاً من البحر الشرقي، لذلك يُجري الجيش الكوري الجنوبي تحليلاً حول هذا الشأن.

والجمعة أعلن بيان للجيش الكوري الجنوبي نشر نحو 80 طائرة حربية بعد رصد تحرك 180 طائرة عسكرية كورية شمالية خلال ساعات الظهر.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب المحلية عن الهيئة قولها إن الطائرات الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية.

ورداً على ذلك وفق البيان "نشرت القوات الجوية الكورية الجنوبية نحو 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات ستليز من طراز أف-35 أيه".

وذكر البيان أن الجيش الجنوبي يراقب من كثب تحركات نظيره الشمالي وتطورات الموقف بتنسيق وثيق مع القوات الأمريكية، مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعداداً لاستفزازات بيونغ يانغ الإضافية المحتملة.