قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن تركيا لعبت دوراً رئيسياً في المساهمة بتخفيض أسعار الغذاء العالمية.

جاء ذلك في حوار أجراه مع الأناضول على هامش زيارته الرسمية إلى تركيا ولقائه رئيسها رجب طيب أردوغان.

وبمعرض رده على سؤال حول مباحثاته التي أجراها على هامش زيارته الحالية إلى تركيا مع الرئيس أردوغان قال ستولتنبرغ إن أهم رسالة تلقاها من الرئيس التركي هي أنهما يشتركان في دعم أوكرانيا وضرورة وقف الحرب التي تشنها موسكو ضد كييف.

وأوضح أنه تقدم بالشكر للرئيس أردوغان لدعمه أوكرانيا ودوره في تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية وإيصالها إلى الأسواق العالمية.

ومجيباً عن سؤال عما إذا كانت دول من الناتو ترغب في استمرار حرب أوكرانيا لاستنزاف قدرات روسيا قال ستولتنبرغ إن جميع أعضاء الحلف يريدون انتهاء الحرب الدائرة.

وأضاف أن ما يجري في أوكرانيا "حرب هجومية. روسيا ورئيسها بوتين يحتلان دولة أخرى، ولأوكرانيا الحق بالطبع في الدفاع عن أراضيها واستعادة السيطرة على الأجزاء المحتلة منها".

وأكد أنه "إذا توقَّف بوتين عن الحرب فسنشعر بالسلام. وفي حال تخلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحرب فإنه لن يكون بعد ذلك دولة مستقلة وذات سيادة مثل أوكرانيا".

وشدد على ضرورة دعم أوكرانيا وتمكين قبضتها لاستمرار بقائها دولة مستقلة ذات سيادة، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل قال ستولتنبرغ إن "الناتو" الذي وصفه بـ"أقوى تحالف في التاريخ" قادر على حماية جميع أعضائه والدفاع عنهم ضد أي هجوم نووي، مؤكداً أن هذه خطوة تهدف إلى عرقلة الاشتباكات لا إلى الاستفزاز، حسب تعبيره.

ووصف أمين عام حلف الناتو تهديدات روسيا باستخدام السلاح النووي بأنها "خطاب خطير ومتهور".

وأكد ضرورة أن تدرك روسيا بأنه لا طرف منتصر في الحرب النووية، وأنه يجب عدم الانخراط قطعاً في حرب كهذه، محذراً من أنها "ستخلف نتائج (سلبية) كبيرة لموسكو".

وأوضح ستولتنبرغ أنه رغم انخفاض احتمالات استخدام روسيا للسلاح النووي فإن نتائج تصرف كهذا ستكون "كبيرة وهدامة".

وأردف: "لذا علينا أن نأخذ هذه المخاطر على محمل الجد. وهذا هو سبب متابعتنا من كثب ما تفعله روسيا".

وشدد على أن حلف الناتو سيواصل متابعة التصرفات الروسية في هذا الخصوص، مع البقاء على أهبة الاستعداد.

وفق وقت سابق قال الرئيس التركي إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إرسال الحبوب والأسمدة إلى الدول الأحوج في إفريقيا مجاناً.

وأضاف أردوغان: "اتفقنا (مع روسيا) على تيسير شحن الحبوب عبر البحر الأسود إلى الدول الأحوج بإفريقيا". وأشار إلى أن "الصومال والسودان وجيبوتي ستكون على رأس الدول التي ستستفيد من ممر الحبوب".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على ذلك بعدما عرض بوتين عليه خلال اتصال هاتفي إرسال الحبوب بطريقة مجانية إلى تلك الدول، موضحاً وجود توافق في الرأي بشأن ذلك.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.​​​​​​​

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.