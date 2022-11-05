سياسة
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شاهد | نشطاء مناخ يعرقلون إقلاع طائرات خاصة بمطار سخيبول بأمستردام
اقتحم أكثر من مئة من نشطاء البيئة وقد ارتدوا حللاً بيضاء مكان توقف الطائرات الخاصة في مطار سخيبول في أمستردام، ومنعوا إقلاع عدد منها بعد أن جلسوا أمام عجلاتها.
شاهد | نشطاء مناخ يعرقلون إقلاع طائرات خاصة بمطار سخيبول بأمستردام
نشطاء مناخ يعرقلون إقلاع طائرات خاصة بمطار سخيبول بأمستردام / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2022

عرقل مئات من محتجي البيئة والمناخ طائرات خاصة من مغادرة مطار سخيبول بأمستردام السبت عشية انطلاق قمة المناخ "كوب 27" التي تنظمها الأمم المتحدة في مصر.

وجلس متظاهرون من منظمة السلاح الأخضر (غرينبيس) وحركة تمرد ضد الانقراض حول الطائرات الخاصة لمنعها المغادرة، بينما ظل آخرون يدورون بدراجاتهم حول الطائرات.

وقال ديفي زلوخ من منظمة السلام الأخضر بهولندا إن النشطاء يطالبون ”بخفض عدد الرحلات الجوية وزيادة رحلات القطارات وحظر الرحلات القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة".

وقالت الشرطة العسكرية إنها ألقت القبض على عدد من المتظاهرين لوجودهم على أرض المطار دون إذن.

وهذا الاحتجاج جزء من يوم مظاهرات في المطار وحوله للاحتجاج على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وغيرها من مظاهر التلوث التي يُحدثها المطار وقطاع الطيران.

ولم يُسجَّل أي تأخير في الرحلات التجارية حتى وقت مبكر من فترة ما بعد الظهر اليوم.

وتقول الجماعة المدافعة عن البيئة إن سخيبول هو أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هولندا بما مجموعه 12 مليار كيلوغرام في العام.

وحمل مئات المتظاهرين الآخرين في الصالة الرئيسية بالمطار وحولها لافتات عليها العبارتان "افرضوا قيوداً على الطيران" و"قطارات أكثر".

وفي استجابة للاحتجاج قال سخيبول إنه يهدف إلى أن يصبح مطاراً خالياً من الانبعاثات بحلول عام 2030 وإنه يدعم أهداف قطاع الطيران الرامية إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وسيحضر أكثر من 120 من قادة العالم محادثات المناخ برعاية الأمم المتحدة هذا العام في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بدءاً من الأحد.

وتناقش القمة قضايا شائكة خلال الفترة من 6-18 نوفمبر/تشرين الثاني، منها مزيد من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز المساعدات المالية للبلدان الفقيرة التي تعاني آثار تغير المناخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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