سياسة
2 دقيقة قراءة
شرطة بريطانيا: الأدلة تثبت أن الهجوم على مركز المهاجرين عمل إرهابي
قال بيان للشرطة البريطانية إن الأدلة التي جمعتها تُظهر أن الهجوم على مركز المهاجرين في دوفر كان عملاً إرهابياً وراءه فكر يميني متطرف.
شرطة بريطانيا: الأدلة تثبت أن الهجوم على مركز المهاجرين عمل إرهابي
الشرطة البريطانية: الهجوم على مركز المهاجرين في دوفر حادث إرهابي / صورة: AP
5 نوفمبر 2022

ذكرت الشرطة البريطانية اليوم السبت أن الأدلة تظهر أن فكراً إرهابياً يمينياً متطرفاً كان الدافع وراء هجوم بقنابل حارقة على مركز للمهاجرين فى مدينة دوفر الساحلية جنوبى إنجلترا في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يتسبب الحادث في إصابات بالغة. وقالت الشرطة إن آندرو ليك البالغ من العمر 66 عاماً الذي عُثر عليه ميتاً عند محطة وقود قريبة بعد الهجوم تصرف بمفرده على ما يبدو.

وأفاد بيان للشرطة: "لا يوجد حالياً ما يشير إلى تورط آخرين مع الجاني ولا يُعتقد وجود أي تهديد أوسع على العامة".

وتعد منشأة دوفر للمهاجرين المحطة الأولى لآلاف الأشخاص الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي لطلب اللجوء في بريطانيا.

وقالت الشرطة إن الأدلة من وسائل الإعلام الرقمية تشير إلى أن الجاني كان مدفوعاً بفكر يميني متطرف على الرغم من وجود مؤشرات قوية على أن صحته العقلية كانت عاملاً في الهجوم، مضيفة أن التحقيقات مستمرة.

وذكر تيم جاك كبير المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب في بيان اليوم السبت: "أنا مقتنع بأن تصرفات المشتبه به كانت مدفوعة في الأساس بفكر متطرف. ويعد هذا حادثاً إرهابياً".

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن بريطانيا مكان متعاطف ومرحب بطالبي اللجوء، لكن هذا يعتمد على قدرة الدولة على مراقبة حدودها بشكل فعال.

وتواجه سويلا برافرمان وزيرة الداخلية في حكومة سوناك انتقادات شديدة لوصفها وصول طالبي اللجوء بأنه غزو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us