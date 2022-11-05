اختتم وفد عماني برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف زيارة رسمية إلى تركيا السبت، تضمنت لقاءات رفيعة المستوى إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين والمشاركة في الاجتماع الـ11 للجنة الاقتصادية التركية العمانية المشتركة في العاصمة أنقرة.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية العمانية-التركية واستكمال جهود البلدين نحو تعزيز التبادل التجاري وإيجاد شراكات اقتصادية استراتيجية.

وكان من ضمن الوفد إلى جانب الوزير قيس بن محمد اليوسف عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الحكومي ورجال الأعمال ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال العماني التركي وسفير سلطنة عمان لدى أنقرة قاسم بن محمد ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية وجهاز الاستثمار العماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وجهاز الضرائب ووزارة التراث والسياحة ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد.

وتضمنت الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين المسؤولين من كلا البلدين، وانعقاد الاجتماع الـ11 للجنة العمانية-التركية المشتركة، والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال العماني-التركي.

كما عقدت خلال الزيارة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين ونظرائهم في تركيا وعرض الفرص الاستثمارية.

شراكة وتكامل

من جانبه أكد الوزير قيس بن محمد اليوسف أن الزيارة تأتي "استكمالاً للجهود الحثيثة بين البلدين الصديقين لبحث ومتابعة التعاون التجاري والصناعي وفرص الشراكات الاستثمارية بعدة قطاعات".

وأوضح أن أحد أهم أهدافها "متابعة برامج التعاون القائمة مع الجهات النظيرة وتذليل أي تحديات تواجه القطاع الخاص من الجانبين"، مؤكداً أن "الفرص مواتية أمام الشركات والمستثمرين لزياد حجم الاستثمار وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتسهيل انسيابية حركة السلع والمنتجات بين البلدين الصديقين".

وأضاف أن "السعي مستمر من الجانبين لمواءمة الأهداف المشتركة والتوجهات في سبيل تحقيق الشراكة والتكامل وزيادة الاستثمارات العمانية-التركية والاستفادة من المزايا والحوافز في البلدين لإيجاد التكامل في مختلف الاستثمارات الموجهة إلى مختلف القطاعات".

لقاءات ثنائية

وعُقدت خلال الزيارة لقاءات ثنائية بين المسؤولين الأتراك والعمانيين، إذ عقد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني لقاءً مع وزير التجارة التركي محمد موش ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارناك ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ورئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو لمناقشة ومتابعة فرص الشراكة والاستثمار، وتطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجربة التركية في عدة برامج ومبادرات وطنية لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الاستيراد، ومناقشة تطوير الصناعات الوطنية والمدن الصناعية لبحث تسهيل دخول المنتجات بين البلدين الصديقين.

كما عقد خلال الزيارة الاجتماع الـ11 للجنة العُمانية-التركية المشتركة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان الوزير قيس بن محمد اليوسف، بينما ترأس الجانب التركي وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية تركيا وسلطنة عمان في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة التربية والتعليم العمانية لإنشاء معهد يونس إمره لتعليم اللغة التركية في العاصمة العمانية مسقط.

مجلس الأعمال العماني-التركي

كما التقى خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال العماني-التركي رجال الأعمال العمانيين والأتراك، وجرت مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك لبحث فرص التعاون والاستثمار.

وتضمنت الزيارة تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة من قبل الجانب العماني والجانب التركي، واستعرضت خلاله كبرى الشركات التركية خططها وتجاربها الناجحة في الشراكات الاستثمارية مع الشركات العمانية.

الزيارات الميدانية

وأجرى الوفد العماني خلال الزيارة جولات تضمنت زيارة لأحد أبرز المدن الصناعية، كما اطلع الوفد على أبرز فاعليات معرض "موصياد إكسبو 19" لعام 2022، لتعرُّف جودة الإنتاج والإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها الجمهورية التركية، ومناقشة مشاركة سلطنة عمان في المعرض في نسخه القادمة.

وأجرى الوفد العماني جولات تضمنت زيارة حاضنات الأعمال والتكنولوجيا وزيارة المنطقة الصناعية بأنقرة، وجرى الاطلاع على التجربة التركية في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.