سياسة
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السويد: سننأى بأنفسنا عن PKK/YPG الإرهابي حتى لا نفسد علاقاتنا مع تركيا
قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن بلاده ستنأى بنفسها عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي حتى لا تفسد علاقاتها مع تركيا، مؤكداً أن حكومته لن تتعاون مع المرتبطين بالتنظيم.
السويد: سننأى بأنفسنا عن PKK/YPG الإرهابي حتى لا نفسد علاقاتنا مع تركيا
وزير الخارجية السويدي توبياس بلسترم: سننأى بأنفسنا عن PKK/YPG الإرهابي حتى لا نفسد علاقاتنا مع تركيا / صورة: AA
5 نوفمبر 2022

﻿أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم السبت أن بلاده ستنأى بنفسها عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وقال بيلستروم في تصريحات للإذاعة الرسمية SR إن التنظيمات مثل YPG/PYD لها صلات بتنظيم PKK المدرج على قائمة إرهاب الاتحاد الأوروبي، لذا "سننأى بأنفسنا عن هذه التنظيمات حتى لا نفسد علاقاتنا مع تركيا".

ويمثل YPG الذراع السوري لـPKK، ويعد PYD جناحه السياسي.

بدوره قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لقناة TV4 إن حكومته لن تتعاون مع المرتبطين بتنظيم PKK الإرهابي.

وأشار إلى أن الحكومة ستعارض بشدة أي نشاط يجمع الأموال أو يدعم الإرهاب على الأراضي السويدية.

جدير بالذكر أن تركيا وقَّعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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